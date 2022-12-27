「炸彈氣旋」襲南方 凍爆供水管道 數百萬加侖水洩漏

南方各州也傳出災情，密西西比州的水管被凍到爆裂，使居民無水可用。圖為資料照片。（美聯社）

一周來壟罩美國的「炸彈氣旋」(Bomb Cyclone)也讓美國南部地區持續數日嚴寒，低溫更造成數十個城鎮的供水管道爆裂，數百萬加侖的水洩漏流失，威脅到飲用水的供應和安全。

亞特蘭大 求救電話被打爆

酷寒加劇了密西西比州首府傑克遜市(Jackson)供水系統年久失修的問題，當地居民在聖誕節 期間接到通知，自來水煮沸才能飲用；路易斯安納州史雷夫波特(Shreveport)的居民26日沒有供水；阿拉巴馬州塞爾瑪市(Selma)發生漏水後因擔憂缺水而宣布緊急狀態 ；南卡羅來納州 格林維爾鎮(Greenville)一家食品供應站26日開門時發現，水管爆裂洩漏的積水已達數吋深；亞特蘭大市的應急系統被水管爆裂的求救電話打爆。

一些城市警告說，供水管道洩漏導致水壓過低影響供水，如果管道破裂不能及時發現和截堵，將會出現更大災難。

南部地區22日降溫以來，迄今只有數小時的氣溫超過華氏32度，水結冰後的膨脹可導致沒有保溫設施的水管破裂，氣溫升高後，破裂的水管開始大量漏水。

南卡州查爾斯頓市(Charleston)的供水部門表示，由於節日期間企業關門，可能連續多日都不知道漏水，全市數十萬居民很可能要燒開水飲用。

南方地區 恐千起水管破裂

南方地區的水管破裂報告超過400起，加上企業關門和無人居住的度假屋，沒有報告的水管爆裂和漏水可能多達數千起。

傑克森市的供水管道沒有水壓，全市在聖誕節期間設立了緊急供水站，市府聲明說：「我們將努力恢復供水系統的水壓。將大量水注入供水系統後，水壓卻沒有升高，應該是供水管道出現重大洩漏，但我們尚未發現。」

阿州塞爾瑪市在聖誕節當天宣布緊急狀態，要求企業主回廠檢查有無管道破裂和漏水，以防全市的供水中斷。阿州首府蒙哥馬利市一棟州府建築發現有大規模漏水，市府人員在查找和修補更多的管道破裂，表示仍有一處嚴重洩漏還沒找到，市長表示，冰點以下的低溫天氣還將持續兩天。

南卡州格林維爾鎮食品站說，屋內的積水切斷了食物冷藏櫃的電源，價值100萬元的食物可能毀壞，他們要在食物浪費前抓緊恢復供電。

來源:NBC News