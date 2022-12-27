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世紀暴風雪已57死 水牛城伊利郡27死災情最慘

編譯陳韻涵／綜合26日電
持續一星期的炸彈氣旋已在美國造成嚴重傷亡，紐約北部水牛城已知27死，全美目前統計也達到57人死亡。（美聯社）
持續一星期的炸彈氣旋已在美國造成嚴重傷亡，紐約北部水牛城已知27死，全美目前統計也達到57人死亡。（美聯社）

聖誕周末釀災的暴風雪災情持續擴大，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)26日表示，這場「一生難得一見」的暴風雪已至少奪走57條性命，紐約州許多地區仍被厚重積雪阻隔，大雪、疾風與低溫狀況還沒結束，罹難人數還可能增加；重災區水牛城地區累計28人死亡，超過1977年暴風雪的23人，風雪可能持續到27日下午，部分地區還會再增加8到12吋新雪。

威力強大且風暴範圍廣闊的冬季風暴「艾略特」(Elliot)席捲各地，截至26日已造成至少57人死亡，其中紐約州西部有28人喪命。

世紀暴風雪覆蓋紐約，路面積雪幾與人高，26日民眾從一家雜貨店走出來，幾乎寸步難行...
世紀暴風雪覆蓋紐約，路面積雪幾與人高，26日民眾從一家雜貨店走出來，幾乎寸步難行，許多街道也因車輛受困而無法通行。 （美聯社)

暴風雪23、24日影響水牛城地區，商店歇業、道路因積雪封閉，不少人透過社群媒體請求善心人士捐贈食物和尿布。

霍楚表示，「毫無疑問這是世紀暴風雪」，警告危險的大雪、強風和低溫狀況「要說已經結束還為時太早」。

好消息是，這場雪災可望在本周稍晚獲得緩解，國家氣象局預報員庫克(Ashton Robinson Cook)表示，「炸彈氣旋」(Bomb Cyclone)威力減弱，氣溫將逐漸回升。

不少居民一早得先鏟雪找出車道或步道，才有辦法出門。（美聯社）
不少居民一早得先鏟雪找出車道或步道，才有辦法出門。（美聯社）

追蹤航班資訊的網站FlightAware數據顯示，時至美東26日傍晚6時，已有超過3700個航班被取消，6700以上航班延誤。西南航空(Southwest Airlines)取消至少2497架次航班。

水牛城地區累計28人死亡，其中重災區伊利郡(Erie County)27人、尼加拉郡(Niagara County)一名男性25日因為一氧化碳中毒身亡。

紐約州布法羅街上厚厚積雪，必須用重型鏟雪車清除。（美聯社）
紐約州布法羅街上厚厚積雪，必須用重型鏟雪車清除。（美聯社）

這場暴風雪的死亡人數已超過1977年那場暴風雪，當年共計23人死亡；伊利郡郡長波隆卡茲(Mark Poloncarz)表示，少數人在剷雪時心臟驟停逝世，呼籲有心臟疾病的民眾，無論年紀，都要避免清理積雪，「那很危險」。

暴風雪23日開始吹襲，在水牛城地區降下近四呎積雪，道路受阻；降雪至26日仍未停，伊利郡部分地區降雪將持續到27日下午1時，積雪可能再增8到12吋。

波隆卡茲表示，「就像看了14到18小時的白牆」，形容「可能是這一生最慘的暴風雪還沒結束」。

積雪導致水牛城地區多處道路受阻，非必要車輛的通行禁令仍未解除，且有超過1萬2000戶停電。

暴風雪 紐約州 風暴

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