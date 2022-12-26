王毅：持續深化中俄關係 反對美國強權

中國外交部長王毅25日批評美國對中政策，並表示2023年將繼續深化與俄羅斯的關係。（Getty Images）

中國外交部長王毅 25日批評美國對中政策，並為中國在烏克蘭 戰爭上的立場辯護，稱中國秉持公正立場，表示2023年將繼續深化與俄羅斯 的關係。

美聯社報導，王毅是在2022年國際形勢與中國外交研討會發表演講時，做出上述表示。王毅同時譴責美國，認為美國應為全球兩大經濟體的關係惡化負責，稱中國堅決抵制美國錯誤的對中政策，是美方執意將中國作為主要競爭對手，大肆圍堵打壓，導致兩國關係陷入嚴重困難，中方堅決反對美國的強權行為。

美聯社說，中國2022年反擊西方世界在貿易、高科技、人權和西太平洋地區對中國施加的壓力，譴責美國的霸凌，但中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，拒絕與其他國家一道對俄羅斯實施制裁，使中國與大部分歐洲國家的關係出現新的裂痕。

王毅說，中國將深化與俄羅斯的戰略互信與互利合作，「中國在烏克蘭問題上一貫秉持客觀公正的基本原則，不偏袒任何一方，不火上澆油，更不從事態中謀取一己私利。」中俄兩國的戰艦上周在東海進行了聯合演習。

儘管中國與俄羅斯在西方壓力的面前找到共同點，但中國經濟的未來仍與美國和歐洲的市場與技術密切相關。雖然中國國家主席習近平在大力推動中國的產業自給自足，但王毅承認，表示經驗證明，中美兩國不能脫鉤斷鏈。

王毅表示，中國將努力推動中美關係重回健康穩定發展的正軌，雙方關係之所以急轉直下， 是因為美國「頑固地將中國視為主要對手，對中國肆意進行封鎖、打壓和挑釁」。

王毅與美國國務卿布林肯上周舉行通話，國務院發言人說，布林肯與王毅談到兩國需要負責任地管控雙邊關係，並對俄烏戰爭威脅到全球的安全與經濟穩定表示擔憂。

中國外交部發言人說，王毅是譴責美國的單方面霸凌行為，中國將繼續以自己的方式，為解決烏克蘭危機發揮建設性作用。