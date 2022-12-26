俄學者：普亭靠西方抗癌藥存活

俄國總統普亭。(美聯社)

俄羅斯歷史學者與政治分析師索洛維(Valery Solovey)表示，俄國 強人總統普亭 仰賴西方藥物對抗癌症多年。

索洛維表示，俄國面臨西方多項制裁之際，70歲的普亭仰賴西方療法延緩癌細胞擴散。

索洛維告訴烏克蘭 YouTube頻道「敖德薩電影製片廠」(Odesa Film Studio)媒體說，「我敢說，如果少了這種外國藥物，他絕對已經無法在俄國公開露面，他用最先進的標靶療法，那是俄國技術欠缺的。」

索洛維表示，他「肯定」普亭接受俄國沒有的特殊治療。他說：「我會說這種療法太成功，醫療團隊把他治療的很好。」

然而，即使有西方藥物輔助，索洛維宣稱，「終點已可預見，就連治療醫師團隊都說，沒有藥物可以永遠成功」。

「紐約郵報」(NY Post)報導，俄國2月入侵烏克蘭以來，普亭的神智與健康狀況惡化的傳言四起，據信普亭正在對抗胰腺癌和帕金森氏症。

內部維安人員透過多封電郵洩露普亭病況惡化的消息，他表示，「我可以證實，普亭確診帕金森氏症，病況處於早期階段並持續發展，但相關消息會盡可能的被否認和隱瞞。」

俄國總統府克里姆林宮(Kremlin)否認喜歡塑造強人形象的普亭罹患任何疾病，本月初，普亭在自家跌落五層階梯，尾椎著地且失禁，但克宮隨後否認相關報導。

另據「英國太陽報」(The Sun)報導，「基輔郵報」(Kyiv Post)記者史馬特(Jason Jay Smart)10月下旬在推特(Twitter)上發布圖文，聲稱俄國軍方媒體「紅星新聞」(Zvezda News)發布的影片顯示，普亭的右手背上出現環狀的深色痕跡，馬特推測是靜脈注射的瘀青。

不過，這個畫面很快消失在官方影片之中，史馬特聲稱，俄國官方媒體曾發布兩段影片，最初的影片沒有浮水印，普亭手背上有深色瘀痕，俄國官方媒體匆忙刪除前述影片，隨後補上帶有大量浮水印的修改影片，目的是為了掩蓋普亭手背的瘀痕。