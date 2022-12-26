飛彈襲烏克蘭聲中 普亭稱願意談判

俄羅斯總統普亭25日表示，已做好準備願與烏克蘭談判結束戰爭，但同時仍續對烏開火。（路透）

俄羅斯總統普亭 25日表示，已做好準備，願與烏克蘭 談判，結束當前戰爭，但同一時間俄軍繼續攻擊烏國，光在25日烏國全境空襲警報便響起兩次；烏國矢言俄軍若不全撤出烏境，戰鬥不會停止，跡象顯示和平不會很快降臨。

美聯社報導，普亭在國營電視接受訪談，摘錄於25日下午發布，普亭表示俄國 「準備與參與本過程的各方，磋商出一些可接受的成果」、「拒絕談判的是他們，而不是我們」；這些話克里姆林宮最近幾個月頻頻提及，俄國侵略烏克蘭已10個月，疲態盡露。

普亭另多次表示，莫斯科「別無選擇」，他相信克里姆林宮所做「方向正確」、「我們在保衛國家利益、公民人民利益」。

普亭談話同時，俄軍繼續攻打烏國。烏國頓內次克州州長基里蘭科(Pavlo Kyrylenko)指出，在部分遭俄軍占領的頓巴斯區，三枚飛彈擊中克拉馬托爾斯克(Kramatorsk)市的工業區，未傳出有人傷亡；基里蘭科另指出，阿夫迪夫卡(Avdiivka)市也遇六輪砲擊，一名女性受傷。

烏克蘭士兵在頓內次克地區的地下指揮中心監看地面戰火。（美聯社）

俄軍在聖誕節仍開火，三枚飛彈擊中克拉馬托爾斯克市，市民在停電中外出。 （Getty Images）

在前線區其他地方，近幾周兩軍正沿巴赫穆特(Bakhmut)市激戰；美國智庫「戰爭研究所」報告，俄軍在巴赫穆特的進展速度近幾日已減緩，話雖如此，俄軍進攻，想拿下巴赫穆特的攻勢是否已達頂點，目前要評估，言之過早。

戰爭研究所援引俄國軍事博主表示，俄方最近已承認，巴赫穆特地區的烏軍已設法延緩俄軍向該市及周遭聚落的進展；烏國社群媒體消息來源之前指出，烏軍已完全把俄軍趕出巴赫穆特東郊。

烏克蘭官兵在巴赫穆特地下指揮中心觀看地圖研究攻防。（美聯社）

前俄國聯邦安全局(FSB)情報兼軍方指揮官葛金(Igor Girkin)現任軍事部落格主，他接受英國每日電訊報訪問指出，俄軍最近在頓巴斯區發動最新攻勢，因將領「頑固愚蠢」，最後可能以慘敗告終，任何想在當地取勝的希望十分渺茫。

葛金指出，俄軍進攻烏軍把守已久的防線，想有所突破，最多只在防線插入一些缺口，但被俄軍「解放」的聚落，會殘破到完全不可能居住的地步，投入當地的步兵大部分也會陣亡。