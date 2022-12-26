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中國疫情大蔓延 專家憂:恐爆更毒新變種

編譯潘勛／綜合25日電
新冠病毒三年後在中國捲土重來，專家預估中國未來數月面臨重大疫情挑戰。圖為北京一家火葬場正在抬屍體進入貨櫃。(美聯社)
新冠病毒三年後在中國捲土重來，專家預估中國未來數月面臨重大疫情挑戰。圖為北京一家火葬場正在抬屍體進入貨櫃。(美聯社)

中國新一波新冠疫情大爆發，但中方避口不談重要內情，科學界對目前中國的疫情毫無所悉，很擔心會出現新變種，毒性更強，再傳染給全世界；據推斷，中國目前的疫情應該類似於新冠omicron變種在當地傳播的情況，也可能多種毒株混合，甚至局面全然不同，但外界所知不多。

美聯社25日報導，約翰霍普金斯大學傳染病學者瑞伊(Stuart Campbell Ray)表示，中國擁有龐大人口，但免疫力有限，如此似乎是上好的溫床，科學界可能目睹新變種大爆發。

每個人感染新冠，都提供病毒變種的機會，目前病毒在中國快速散播；中國14億人口大致放棄「動態清零」政策；雖說官方報告，疫苗接種率很高，但接種補強針比率較低，尤其是高齡人口。中國國產疫苗經證實比起西方生產的mRNA疫苗，就對抗重症效力來得差。很多中國人接種疫苗已逾一年，意味免疫力已經減弱。

大規模傳染 新病毒沃土

美聯社認為，結果便是中國成為病毒突變的沃土。

瑞伊表示，只要看到大規模傳染，伴隨的經常便是新變種出現。

大約三年前，原始的新冠病毒由中國傳到全世界，後來遭delta變種取代，接著是omicron變種及其孳生的亞變種，荼毒世界直到今天。

俄亥俄州立大學病毒學者劉善慮(Shan-Lu Liu)指出，現已知的omicron許多變種，包括極擅長逃脫免疫反應的BF.7，目前都在中國找到，咸信在中國讓疫情推波助瀾。

專家表示，中國人民有部分免疫力，讓病毒碰到特殊壓力，必須變種。一大變數在新變種會不會導致更嚴重病情；另外，病毒隨時間發展而變得較弱，此說就生物學而言，沒有天生的道理。

中國再次爆發嚴重疫情，醫療系統不堪負擔，病房嚴重不足。圖為中國河北發燒病人從一家...
中國再次爆發嚴重疫情，醫療系統不堪負擔，病房嚴重不足。圖為中國河北發燒病人從一家醫院轉到另一家醫院，沒床可睡，只能半躺著打點滴。(美聯社)

中國疫苗弱 產生抗體少

瑞伊表示，過去6到12個月世上很多地區經歷到的毒性轉弱，事實上是透過疫苗接種或感染過病毒，累積出免疫力所致，並非病毒已然轉性。

中國大多數人從未接觸過新冠病毒，而中國的疫苗仰賴的是較陳舊的科技，比起mRNA疫苗，能產出的抗體數目較少。

印度韋洛爾基督醫學院病毒學者加甘迪普‧康(Gagandeep Kang)表示，鑑於這些實情，在疫苗接種之後，病毒在中國演化是否會依循在世上其他地方的形態，有待觀察，也不知會不會出現全然不同的狀況。

疫苗 疫情 免疫力

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