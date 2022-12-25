議長任內最後談話 裴洛西批麥卡錫：你忘了去年1月6日嗎

即將卸任議長職務的裴洛西，23日在議會中發表可能是眾院議長任內最後一次談話，把可能的繼任者共和黨眾議員麥卡錫批了一頓。（歐新社）

即將卸任的國會眾院 議長裴洛西 (Nancy Pelosi)23日反批眾院少數黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 日前有關「政府開支法案是眾院史上最可恥行為」的評論，問他是不是忘了去年1月6日國會暴亂事件？

裴洛西是在眾院表決通過該1兆7000萬元開支包裹法案之前，於眾院作出上述回應；並稱這可能是她以議長身分在眾院的最後一次演講。她說：「很遺憾聽到少數黨領袖稍早說這項立法是國會眾院最可恥的事；我不禁想知道，他忘了1月6日嗎？」

麥卡錫22日抨擊開支法案，指該法案資助的是「左翼寵物項目」；「這是個怪物，是我在國會見過最可恥的行為之一，」麥卡錫說：「這項撥款程序讓美國公眾失望。想說明參眾兩院和總統一黨統治的最大失敗，沒有比這更好的例子了。」

裴洛西表示，眾院通過開支法案的那天，體現了「巨大的愛國主義」。她並指該法案包括了改革選舉法的措辭，目的是「阻止未來破壞權力和平移交的企圖」。

眾院23日以225票對201票的多數，通過了開支包裹法案，其中包括「選舉人團計票改革法案」(Electoral Count Reform Act，ECRA)在內。該立法闡明，在總統大選計算選舉人團選票方面，副總統僅扮演儀式性角色。

國會議員在包裏法案中附加「選舉人團計票改革法案」，是藉此回應前總統川普及其盟友企圖推翻2020年大選結果，曾向前副總統潘斯(Mike Pence)施壓，要求他逕行拒絕2020年總統大選關鍵州計算出來的支持拜登選舉人票。

麥卡錫和其他反對該法案的共和黨 人另曾辯稱，國會應該通過一項決議案來持續為政府提供經費，直到共和黨人明年控制眾院並可通過一個規模較小的開支方案為止。

針對共和黨強硬派成員20日呼籲，應該停掉所有投票支持開支法案的共和黨參議員所提法案，麥卡錫也大力贊成；他還表示，如果他當上議長，那些法案都會「胎死腹中」。