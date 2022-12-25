拜登新年後宣布拚連任 法總統訪白宮時搶先知道？

政治觀察家預測，拜登總統可能在明年就會宣布競選連任總統。（美聯社）

美國媒體預測，拜登 總統將在新年過後數個月的某個時間，正式宣布爭取連任。儘管外界疑慮重重，但來自白宮 和民主黨 的種種訊息皆表明，拜登已經計畫連任。

雖然民調顯示有越來越多民眾對於高齡80歲的拜登能否勝任總統職務，持負面看法多於正面評價；但首先，民主黨內幾乎沒人討論其他民主黨人出線的問題。通常有意挑戰白宮寶座的候選人此時會發出強烈訊息，包括訪問關鍵州為日後大選暖身，偏偏所有挑戰者都悄然無聲。就連民主黨捐助人或募款人也表示，「所有目光都集中在拜登身上。」

其次，拜登老神在在。上個月的記者會上，被NBC記者韋爾克(Kristen Welker)問到要對三分之二不認同他連任的國人說什麼話時，他僅僅回了四個字：「拭目以待。」

根據紐約時報(The New York Times)報導，本月稍早，白宮辦公室主任克萊恩(Ron Klain)在華爾街日報(The Wall Street Journal)一場會議上告訴與會者，拜登可能在年假結束後發表聲明，他相信「會做出決定」。

再者，拜登競選細節開始浮出檯面。華盛頓郵報(The Washington Post)報導，拜登團隊與民主黨全國委員會(the Democratic National Committee)已經考慮調整工作細節，潛在的競選主管和其他資深人員名字已經出現在民主黨高層閉門會議中。「這是即將到來的競選活動很自然的發展，」一位策略專家表示。

而且白宮已經釋出競選訊號。拜登上個月在佛羅里達紀念大學(Florida Memorial University)表示，「這是一種選擇，這是在兩種截然不同的美國願景之間、做出選擇。」一位盟友表示，拜登將繼續讓選民在他所聲稱的「極端MAGA共和黨人」與民主黨人之間，做出抉擇，將所有共和黨人與前總統川普以及「讓美國再次偉大」運動全部連成一掛。

紐約時報報導，上個月稍早，吉兒在白宮招待來訪的法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)時，清楚告訴這位法國領導人，她和丈夫已經為競選連任做好準備，當時馬克宏還「開玩笑地」為拜登爭取連任舉杯祝福。

一位政策專家表示，「要尋找拜登總統任何蛛絲馬跡的人都應該從吉兒下手，因為她是所有的關鍵。」