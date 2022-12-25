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拜登想減免學貸 保守派最高院明年2月難過關

編譯潘勛／綜合24日電
2022國會雖然幫助拜登政府通過多項重要法案，但拜登視為重要政策的學貸減免案因法律基礎不完備，可能被法院封殺。（Getty Images）
2022國會雖然幫助拜登政府通過多項重要法案，但拜登視為重要政策的學貸減免案因法律基礎不完備，可能被法院封殺。（Getty Images）

拜登總統想取消全國4000多萬學貸借款人的債務，但「政治」(Politico)網站24日評估，認為最高法院2023年2月將會聽審的這項施政，各方勢力還在辯論取消學貸引發的適法性及政治影響。

拜登決定取消學貸，說來容易做來難；拜登任期快要進入第三年，民主黨內還在辯論取消學貸是否不智，但拜登還是奮力想維持這條自己的招牌教育政策不死。

保守派占大多數的最高法院將決定，讓4000多萬學貸借款人取消最高達2萬元債務是否合法。

按拜登施政，教育部已批准約1600萬學貸借款人的債務減免，但因各級法院判決不同仍未生效。

進步派花了一年多，力促拜登把取消學貸列為最優先，現在他們表示，來年將總動員，維持這項得來不易的勝利。

隨著共和黨即將接掌眾院，減免學貸想取得立法勝利的窗口期快要關閉，而拜登並沒由根本改變美國大學教育的資金取得方式。他的大手筆計畫是解決大學開支的後半段，但他最深遠的提案，想免費讀大學、大幅增加給學生的資助，事實上已經陣亡。

最高法院對拜登在新冠疫情期間，透過緊急權力制定的其他高調政策，已流露出敵意，例如宣判拜登強制要求職場接種新冠疫苗令無效，以及延長驅逐移民最後期限無效。

最高法院共和黨籍法官一直強力反對行政權擴大。例如他們2022年在里程碑式的判決裡，推翻環保署(EPA)的氣候變遷政策，更廣泛地節制行政機構的權力。那六名大法官還表示，要援引此前例，挑戰拜登的學貸減免計畫。

除了法院可能挑戰他的學貸計畫，拜登還面臨共和黨在眾院取得多數，會加大力度挑剔並調查他的政府。

一些共和黨國會議員正在大力推動法案，讓教育部無法取得減免學貸的行政經費；因共和黨反對減免學貸，國會議員在協商年終政府開支法案時，已經讓政府無法取得新資金，不再能執行資助大學生的構想。

拜登 教育部 共和黨

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