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嚴管購槍、保護同婚…國會今年通過5項重要法案

記者顏伶如／綜合報導
國會本會期成果豐碩，通過包括降低通膨法等五項重要法案，議長裴洛西（中）也將功成身退。（美聯社）
國會本會期成果豐碩，通過包括降低通膨法等五項重要法案，議長裴洛西（中）也將功成身退。（美聯社）

2022年裡，國會通過之後送交拜登總統簽署的重要法案共有五項，包括對抗氣候變遷法案、保護同性婚姻法案。

國家廣播公司(NBC)分析，過去這一年對國會來說頗為忙碌，完成一連串重要立法，絕大多數法案也獲得兩黨國會議員支持。不過，2022年國會立法成績的豐富表現，可能在拜登總統任內成為絕響，因為新會期開始之後，共和黨將成為眾院多數黨。過去兩年民主黨同時掌握參眾兩院多數的優勢已經結束。

國會在2022年當中推過的五項重大法案包括：

健保稅務大力改革

「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)是美國史上最大手筆的對抗氣候變遷方案，內容包括補助車輛、家庭與企業改用清淨能源的3690億元包裹預算。法案內容也包括授權聯邦醫療保險(Medicare)與製藥廠商直接議價，以達到降低處方藥物價格的目的，俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險參加者每年自掏腰包的處方藥品花費將有2000元上限，胰島素花費每月上限則為35元。降低處方藥物的經費來自開徵15%企業最低稅(corporate minimum tax)等新稅。

避免國會暴亂重演

「選舉計票改革法案」(Electoral Count Reform Act，ECRA)修改1887年創立的「選舉計算法」(Electoral Count Act，ECA)，明確界定副總統無權撤銷選舉人票。國會議員若要對某州選舉人提出異議，提案門檻從原本一名參議員加一名眾議員提案，改為參眾兩院都要有五分之一成員提案。

嚴管購槍年齡背景

兩黨國會議員聯手提出的「強化社會安全法」(Safer Communities Act)，提供經費讓各州政府針對避免可疑人物擁槍或購槍成立「紅旗法」(red flag laws)警示機制。法案內容包括對18歲至21歲間購槍者加強背景調查，開啟得以檢視青少年犯罪紀錄的大門。

法案當中也彌補了俗稱「男友漏洞」(boyfriend loophole)的法律問題。沒有婚姻關係的交往伴侶，如果其中一造對另一造家暴，將被列入聯邦法律禁止家暴犯購買槍枝的適用範圍。

提升對中國競爭力

規模2800億元的晶片法案(CHIPS and Science Act)不但是重要立法，也是美國向國際社會傳遞重要訊息，清楚表態美國的全球競爭力絕對不會輸給中國。法案內容包括投資美國半導體製造與研發，為美國晶片製造提供減稅。

保護同性戀婚姻權

「尊重婚姻法」(Respect for Marriage Act)要求各州承認所有合法婚姻，不論當事人的性別、種族、族裔或國籍。

聯邦醫療保險 拜登 家暴

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