川普反駁國會調查報告 稱暴亂指控沒證據

前總統川普。（美聯社）

前總統川普 23日發布一個長達五分鐘的影片，回擊國會眾院 國會暴亂特別調查委員會的最終報告，指委員會沒有任何證據將他與暴亂聯繫起來。

川普在發布到「真相社交平台」(Truth Social)的影片裡，指「這個未經選舉出來的委員會，沒有提供任何證據，證明我與國會任何試圖暴亂的事件有關」。他又指「證據不存在，這種說法毫無根據，而且是彌天大謊」。

川普還說，「1月6日的事件不是叛亂，只是一場悲慘的失控抗議活動」。他指「沒有發生叛亂，也不會發生叛亂，是由這些有病的人編造出來的」。

他同時淡化當天事件，重提當時出現的一些陰謀論，包括國會大廈的大門是有人「打開讓人們走進去」，又指有「聯邦臥底」在暴亂中發揮了作用。

對於委員會指他在暴亂發生後的187分鐘內，沒有對騷亂做出回應的說法，川普反駁稱他「在25分鐘內發布了兩條推文，並在30分鐘後發布了另一條聲明」。

然而委員會的報告指出，「有證據表明，這些推文都沒有對暴力騷亂者產生任何明顯影響。」又指「這兩條分別於下午2 時38分及下午3時13分發出的推文沒有任何分別」。

川普在影片裡重申在騷亂前，已「敦促部署1萬至2萬名國民兵」，但為國會眾院議長裴洛西 及華盛頓特區市長所拒絕。但他這個說法，早已在特別調查委員會在調查報告裡被駁斥。

在影片中，川普除了為自己在當天的行為辯護，並暗示左派一直利用這一事件來謀取政治利益。

他抨擊「委員會刪去了我演講中，鼓勵抗議者和平及愛國地表達他們聲音的那部分」，又指從來沒有人這麼說過。

在影片中，川普繼續推銷他的「選舉被竊論」，指出專家組從來沒有提到這個話題，形容這是個「選舉災難」。

國會暴亂特別調查委員會經過18個月的調查，22日公布長達845頁的報告，結論是認為川普要對國會大廈的暴亂負有最終責任，指川普及其最親密盟友多方精心策畫陰謀，所有這些都是為了推翻他在2020年大選中的失敗。