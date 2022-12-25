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亞利桑納州州長選舉訴訟 雷克敗訴

編譯盧炯燊／綜合24日電
亞利桑納州共和黨籍候選人雷克在期中選舉競選州長落敗向法院提出訴訟推翻選舉結果，法官24日駁回她的訴訟。(美聯社)
亞利桑納州共和黨籍候選人雷克在期中選舉競選州長落敗向法院提出訴訟推翻選舉結果，法官24日駁回她的訴訟。(美聯社)

亞利桑納州共和黨籍候選人雷克(Kari Lake)在期中選舉競逐州長失敗，向法院提出訴訟推翻選舉結果，法官24日駁回她的訴訟。

雷克是前電視新聞主播及前總統川普的助手，在11月8日的期中選舉中以1.7萬票之差未能當選，由民主黨人霍布斯(ktie Hobbs)當選州長。但雷克一直拒絕承認落敗，並將落敗原因歸咎於馬瑞科帕郡(Maricopa County)的選票列印機出現問題。

她指列印機問題造成不少選民排隊等候，部分更要前往另一個投票站。她另一個理由是承包商的員工故意將額外的選票塞入投票系統內造成故障。因此提出訴訟控告她的對手霍布斯，以及鳳凰城和馬里科郡相關官員，期望推翻選舉結果。

聆訊時，該郡的選舉官員表示，問題是由於列印機出現故障是由於設置不足，造成列印機發熱所致。

審理此案的馬瑞科帕郡高等法院法官湯普森(Peter A. Thompson)經過兩天聆訊後駁回雷克的訴訟，指出機械故障並沒有阻止任何人投票。

數十萬張非法選票？法官：未經證實傳言

湯普森在10頁的判決書中，指雷克的代表律師使用一大堆未經證實的傳言，寫成長達69頁的文件，聲稱「數十萬張非法選票影響了馬瑞科帕郡的選舉」。

法官同意，在選舉日的機械故障造成不便，令選民憤怒及沮喪，「但法院的職責不僅僅是傾聽公眾的強烈抗議，而是讓原告的主張及被告的行為，受到法庭的審視和法律的審查。」

對於法官的裁決，雷克在推特貼文說會提出上訴。她的代表律師也指此案說明了「亞利桑納州的腐敗」。

這次裁決與最近兩起的判決一致，川普支持的亞利桑納州州檢察長候選人哈馬德(Abe Hamadeh)及州務卿候選人芬臣(Mark Finchem)，在期中選舉落敗後也提出訴訟，但同樣遭到敗訴。

有分析認為，亞利桑納州部分候選人對民主程序充滿不信任，但司法機構依然肯定選民的意願，駁回任何對選舉結果的挑戰。

亞利桑納州 期中選舉 投票

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