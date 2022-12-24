全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估

CDC數據顯示，美國新冠肺炎病例已突破1億例，成為全球第一個新冠病例通報總數破億的國家。圖為一名女子接受檢測。(Getty Images)

根據聯邦疾病防治中心(CDC)更新的數據，美國官方紀錄的新冠肺炎病例在21日突破1億，使得美國成為全球第一個新冠病例通報總數破億的國家，然而專家指出，此一數據實際上仍被嚴重低估。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)醫學院的統計顯示，截至美東時間23日晚間9時，美國的新冠病例已達1億36萬。

波士頓兒童醫院(Boston Children's Hospital)流行病學者布朗斯坦(John Brownstein)指出，儘管1億例是重要大關，但該數據嚴重被低估，「我們發現通報的病例數絕對被大量低估，從疫情 初期缺乏檢測 ，到後來轉變為居家檢測有極大比例的病例沒有通報。」病例漏報有許多原因，包括在家檢測的人未通報給公衛官員、不清楚該去哪檢測，或者有些人根本未篩檢。

布朗斯坦表示：「我們知道有一大部分人口已感染過新冠肺炎，因此這一數據僅代表所有病例的一小部分，1億大關很有可能幾個月以前就達標了。」

事實上，2020年2月至2021年9月期間，CDC估計只有四分之一的新冠病例被通報，而在這一期間，可能約有1億4600萬個病例。

布朗斯坦認為仍有機會收集居家檢測結果作為監測數據，報告更精準的真實病例負擔。

國家衛生研究院(National Institutes of Health，NIH)11月底成立一個網站，無論是用哪一個品牌的篩劑檢測，民眾均可透過該網站匿名通報居家檢測結果。

布朗斯坦說這具有挑戰性，因為該通報方式仰賴個人，另外還可透過在全國抽樣來調查，「我們實際上已經這樣做了，以了解居家檢測以及實驗室檢測呈陽性的相對比例，若能想出方法估計人群的行為表現，就能調整官方數據。」

他指出，感恩節之後確診病例可能出現激增，而真正的負荷尚無法得知，聖誕節及新年假期後病例也可能激增。

因此布朗斯坦強調在假期聚會以前，國人接種最新型新冠疫苗、補強針、流感疫苗 的重要性，「隨著時序進入深冬，絕對還有時間去接種新冠及流感疫苗。大眾只需要謹慎行事，此刻我們已經明白疫情的劇本，只要照劇本走即可」。