拜登為了國防支出法案妥協 美軍不再強制接種新冠疫苗
儘管拜登總統不樂意，23日他還是簽署了規模8580億元的國防支出法案，接受其中不再強制現役軍人接種新冠疫苗的條文。
拜登和國防部長奧斯丁都反對共和黨堅持的取消接種新冠疫苗的規定，但若不接受，整部法案可能無法過關，最後民主黨執政當局只好妥協。白宮官員說，拜登反對的理由是，取消接種規定不利美軍。
是否強制軍人接種疫苗是美國爭執不下的諸多議題之一，多達8400名軍人因拒絕施打疫苗被迫退役，另有好幾千名現役軍人以宗教信仰或醫生建議為由，爭取豁免接種疫苗權利。
新法簽署實施後，這些豁免爭議將不再是問題，但全盤放任接種疫苗的規定卻引發新的疑慮，例如，特殊任務要求時，是否也可拒打疫苗；駐紮海外，若當地政府規定全面接種疫苗，美軍是否可以援引「國內法」拒不配合。
國防部在正式廢止疫苗規定前，積極鼓勵各軍種官兵接種疫苗。五角大廈官員說，將在30天內訂出實施細節，劃分部長和各軍種主管之間對於「特案」的裁決權。
奧斯丁去年8月下令全軍接種疫苗，理由是「保護全體美軍的健康｣；國防部高層指出，數十年來，美軍所有成員須接種最多17種預防各種疾病的疫苗，尤其駐外部隊，這些該打的疫苗還是要打，不受剛簽屬實施的國防支出法的影響。
海軍、空軍和陸戰隊接種率已達99%，陸軍也有98%，國民兵和預備部隊接種率也有90%。
拜登簽署後表示，儘管法案部分條文「令人擔憂」，不過總體而言，對國防、外交和本土安全，以及各軍種官兵及其眷屬都有助益。
上一則
病毒3重威脅 各地學校陸續恢復祭口罩令或取消課程
下一則
FB留言