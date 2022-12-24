我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

拜登為了國防支出法案妥協 美軍不再強制接種新冠疫苗

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統23日簽署的總額8580億元國防支出法案中，取消了全球美軍必須強制接種新冠疫苗的規定。圖為國民兵在大中央車站值勤。(Getty Images)
拜登總統23日簽署的總額8580億元國防支出法案中，取消了全球美軍必須強制接種新冠疫苗的規定。圖為國民兵在大中央車站值勤。(Getty Images)

儘管拜登總統不樂意，23日他還是簽署了規模8580億元的國防支出法案，接受其中不再強制現役軍人接種新冠疫苗的條文。

拜登和國防部長奧斯丁都反對共和黨堅持的取消接種新冠疫苗的規定，但若不接受，整部法案可能無法過關，最後民主黨執政當局只好妥協。白宮官員說，拜登反對的理由是，取消接種規定不利美軍。

是否強制軍人接種疫苗是美國爭執不下的諸多議題之一，多達8400名軍人因拒絕施打疫苗被迫退役，另有好幾千名現役軍人以宗教信仰或醫生建議為由，爭取豁免接種疫苗權利。

新法簽署實施後，這些豁免爭議將不再是問題，但全盤放任接種疫苗的規定卻引發新的疑慮，例如，特殊任務要求時，是否也可拒打疫苗；駐紮海外，若當地政府規定全面接種疫苗，美軍是否可以援引「國內法」拒不配合。

國防部在正式廢止疫苗規定前，積極鼓勵各軍種官兵接種疫苗。五角大廈官員說，將在30天內訂出實施細節，劃分部長和各軍種主管之間對於「特案」的裁決權。

奧斯丁去年8月下令全軍接種疫苗，理由是「保護全體美軍的健康｣；國防部高層指出，數十年來，美軍所有成員須接種最多17種預防各種疾病的疫苗，尤其駐外部隊，這些該打的疫苗還是要打，不受剛簽屬實施的國防支出法的影響。

海軍、空軍和陸戰隊接種率已達99%，陸軍也有98%，國民兵和預備部隊接種率也有90%。

拜登簽署後表示，儘管法案部分條文「令人擔憂」，不過總體而言，對國防、外交和本土安全，以及各軍種官兵及其眷屬都有助益。

疫苗 拜登 國防部

上一則

病毒3重威脅 各地學校陸續恢復祭口罩令或取消課程

下一則

無證移民寒風發抖紮營 等候「防疫遣返令」裁決

延伸閱讀

美預算沒無償軍援有軍事融資 台外交部：感謝

美預算沒無償軍援有軍事融資 台外交部：感謝
澤倫斯基旋風訪美 幕僚長：美烏史上首成「戰略夥伴」

澤倫斯基旋風訪美 幕僚長：美烏史上首成「戰略夥伴」
對台軍事融資將到位 拜登簽國防授權法、國會通過撥款

對台軍事融資將到位 拜登簽國防授權法、國會通過撥款
布林肯談烏戰：美贊成外交止戰

布林肯談烏戰：美贊成外交止戰

熱門新聞

為防範新冠疫情在冬季擴大，白宮宣布即日起再免費發放試劑供民眾在家檢測，並協助各州重啟路邊檢測站。（Getty Images)

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

2022-12-16 12:01
數百萬民眾在疫期獲准加入白卡，但開支法案如通過，這些民眾從2023年4月1日起將喪失資格。(Getty Images)

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

2022-12-22 10:40
國會準備在開支法案納入退休儲蓄條款，讓民眾能積攢退休儲蓄。圖為幾個退休者在佛州退休社區小聚。(Getty Images)

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

2022-12-21 16:30

世界日報App今起全新改版 3大亮點讓你看遍世界

2022-12-17 07:30
武漢華南海鮮市場2020年初爆發新冠疫情後隨即遭封鎖。(美聯社)

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

2022-12-16 12:38
病毒肆虐導致北加生產的萵苣價格飆漲。（Getty Images）

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

2022-12-18 09:51

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難