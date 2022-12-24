拜登為了國防支出法案妥協 美軍不再強制接種新冠疫苗

拜登總統23日簽署的總額8580億元國防支出法案中，取消了全球美軍必須強制接種新冠疫苗的規定。圖為國民兵在大中央車站值勤。(Getty Images)

儘管拜登 總統不樂意，23日他還是簽署了規模8580億元的國防支出法案，接受其中不再強制現役軍人接種新冠疫苗 的條文。

拜登和國防部 長奧斯丁都反對共和黨堅持的取消接種新冠疫苗的規定，但若不接受，整部法案可能無法過關，最後民主黨執政當局只好妥協。白宮官員說，拜登反對的理由是，取消接種規定不利美軍。

是否強制軍人接種疫苗是美國爭執不下的諸多議題之一，多達8400名軍人因拒絕施打疫苗被迫退役，另有好幾千名現役軍人以宗教信仰或醫生建議為由，爭取豁免接種疫苗權利。

新法簽署實施後，這些豁免爭議將不再是問題，但全盤放任接種疫苗的規定卻引發新的疑慮，例如，特殊任務要求時，是否也可拒打疫苗；駐紮海外，若當地政府規定全面接種疫苗，美軍是否可以援引「國內法」拒不配合。

國防部在正式廢止疫苗規定前，積極鼓勵各軍種官兵接種疫苗。五角大廈官員說，將在30天內訂出實施細節，劃分部長和各軍種主管之間對於「特案」的裁決權。

奧斯丁去年8月下令全軍接種疫苗，理由是「保護全體美軍的健康｣；國防部高層指出，數十年來，美軍所有成員須接種最多17種預防各種疾病的疫苗，尤其駐外部隊，這些該打的疫苗還是要打，不受剛簽屬實施的國防支出法的影響。

海軍、空軍和陸戰隊接種率已達99%，陸軍也有98%，國民兵和預備部隊接種率也有90%。

拜登簽署後表示，儘管法案部分條文「令人擔憂」，不過總體而言，對國防、外交和本土安全，以及各軍種官兵及其眷屬都有助益。