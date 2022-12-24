病毒3重威脅 各地學校陸續恢復祭口罩令或取消課程

由於面臨流感、新冠肺炎和呼吸道合胞病毒(RSV)的三重威脅，全美學校已陸續恢復防疫措施。(Getty Images)

全國各地學校正採取防疫措施，以因應冬季新冠肺炎及季節性流感病例激增，部分學校開始恢復口罩 令或取消課程。

紐約市學區 官員上周致函家長，建議學生在校園裡戴口罩；加州沙加緬度學區本月初警示若新冠肺炎病例持續上升，將恢復強制口罩令。

由於感染病例及教職人員、學生缺勤的比率高，密蘇里、德州、緬因、密西根、愛荷華等州部分學區本月已關閉一些學校。

費城 學區上周表示將在假期結束後要求在校園戴口罩，為期兩周。費城學區醫療官員坎卓菈．麥克道(Kendra McDow)說費城今冬的目標是維持實體教學。

去年沙加緬度等地學區在寒假結束後病例攀升，今年感恩節假期後沙加緬度的新冠病例同樣顯著增長，並維持上升水平，沙加緬度市聯合學區(Sacramento City Unified School District)學生支持暨健康服務主任維多莉亞·弗洛雷斯(Victoria Flores)說：「這是我們的現實，到現在我們已這樣過了三年了。」

聯邦官員上周表示，全國90%區域的新冠病例均在增加。自感恩節以來，廢水及住院新冠病患的病毒量普遍呈上升趨勢，此外還有呼吸道融合病毒(RSV)、流感病毒肆虐。

聯邦疾病防治中心(CDC)建議，在新冠社區等級(community levels of Covid-19)「高」的公共場合或室內戴上口罩；根據CDC報告，截至15日全國295個郡達到這一門檻，約為整體的9%。

與此同時，CDC指出由於新冠、流感、RSV病毒帶來的三重威脅，全國的醫療系統正面臨醫療量能下降及人員短缺的問題。

在寒假開始之前，學區官員即表示口罩已成為永久措施的一部分，在預防校園關閉時派上用場。今冬已有部分學校被迫關閉校園，反映新冠疫情的「不可預測性」。

根據數據服務網站Burbio的資訊，始於11日的一周內，全國至少142間學校有1日以上的時間無法實施實體教學，低於去年同期的446間學校。

Burbio執行長表示，現在實施大型新冠檢測及隔離的學校較少，降低大規模關閉校園的機會，學區也制定計畫解決教師請病假時的人員配置問題。