新變種XBB蔓延 占1周新增確診18% 東北部最多

新變種病毒XBB流行，現在已佔全美感染人數的18%。圖為白宮防疫最高官員賈哈（Ashish Jha）記者會的資料照。（Getty Images)

美國疾病防治中心(CDC )23日表示，據估截至24日的一周內，新冠病毒XBB亞變種佔全國新增確診案例18.3%，較上周大增11.2%；在東北部的新增病例中占逾50%。隨著上千萬人展開假期旅遊季，此一亞變種有快速散播之虞。

CDC指出，XBB病毒亞變種在東北部占大宗，但在全國其他許多地區新增案例中，比重不到10%。

約翰霍普金斯大學彭博公衛學院(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)病毒學家佩科斯(Andrew Pekosz)表示，假期季旅遊會讓XBB病毒亞變種加速傳遍全國。

美國汽車協會(AAA)估計，由23日到明年1月2日， 有1億1270萬人打算前往離家50哩以外地區旅行，較去年增加360萬，接近疫情前數目。

但此估計數字，可能因聖誕周末天氣惡劣，影響到航空及道路交通，而有減少。

佩科斯表示，無論何時，新變種傳到不同的人口區，確實有導致當地病例迷你爆發之虞。但佩科斯也說，他不認為XBB亞變種會像去年冬季的原始Omicron 變種那樣，導致確診病例大規模增加。

XBB是BA.2的亞變種

美國首席傳染病學家佛奇(Anthony Fauci)11月表示，最新型新冠疫苗補強針目標是Omicron變種，以及BA.4、BA.5兩個亞變種，對XBB亞變種僅可提供「一些」保護，但並非最理想；XBB是BA.2的亞變種。

最早的BA.5變種現只占新增病例的少部分，已遭其衍生的BQ.1、BQ.1.1兩分支超越，雖仍是全國主流致病原，但已在下降。

一周之前，白宮防疫協調官才敦促國人去接種流感疫苗 、更新版的新冠補強針，年末假期季的染疫件數上升，XBB亞變種在其中占大宗。

傳染力強 但住院數未暴增

在亞洲某些地區，包括新加坡，XBB亞變種已推升染疫件數；雖然某些專家表示，該亞變種傳染力更強，但並未導致住院數暴增。

CDC表示，現估BQ.1.1、BQ.1兩亞變種占全國新染疫件數的63.1%，相形下一周前為64.6%。