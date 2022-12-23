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中國疫情急升 美願捐贈疫苗

記者張文馨／華盛頓報導
中國疫情急劇升溫，也考驗醫療量能。專家估計在解除封控後，會有數億人感染，可能上百萬人死亡。（Getty Images)
中國疫情急劇升溫，也考驗醫療量能。專家估計在解除封控後，會有數億人感染，可能上百萬人死亡。（Getty Images)

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日與中國大陸國務委員兼外交部長王毅通話，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，兩人討論了當前的疫情狀況，布林肯強調透明度對國際社會的重要性。

布林肯與王毅通話 強調疫情要透明

中國放棄清零政策後疫情升溫，凸顯外界對於中方訊息公布不夠確實的質疑；布林肯22日在國務院年終記者會表示，願援助中國大陸疫苗，並呼籲北京與世界共享即時資訊。

國務院22日晚間發布的新聞說明，也提到美國對中國疫情發展的關切。

普萊斯表示，布林肯和王毅在通話時進一步討論當前的疫情發展，布林肯強調透明度對國際社會的重要性。

拜登總統上月與中國國家主席習近平在印尼峇里島舉行面對面會談，敲定布林肯明年初訪問中國大陸；這是布林肯在拜習會後首度與中方外長通話。

中國疫情急劇攀升，路透22日報導，上海德濟醫院評估，下周末結束前，全上海2500萬人口會有一半染疫，該院告誡醫務人員準備迎接「嚴峻殘酷」的疫情。

上海淪陷 估2500萬人逾半染疫

路透報導，上海德濟醫院21日深夜在官方微信公眾號稱，估計上海市已有543萬起確診病例，年底前將有1250萬人染疫；「平安夜、元旦和農曆春節注定不會平安」，大上海都將淪陷，醫院員工及其家人、乃至病人，大家都逃不掉，「我們沒有選擇必須團結應對，不能逃避。」這則貼文在22日下午被刪除。

布林肯22日表示，基於人道關懷和經濟衝擊，美國不樂見中國疫情升溫，美國已經準備好疫苗援助，雖然中方迄今沒有要求。布林肯也說，中國控制疫情，確保人民能接種疫苗、病毒測試和療法能唾手可得，並與世界共享即時資訊，對全球來說都很重要。

WHO關切 籲中方分享疫情資訊

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）21日表示，高度關切中國疫情，「為確保疫情風險評估夠全面，WHO需要更多重症、住院情況和加護病房運作的詳細資訊。」譚德塞持續呼籲中方分享數據並配合WHO的要求。

布林肯說，美國是全球最大的疫苗捐贈國，美國準備好持續支持包含中國在內的全球民眾，而中國迄今並未求助美國。

疫情 布林肯 疫苗

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