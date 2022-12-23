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美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

21州明年調漲最低時薪 麻州、華州將達15元

編譯孫梁／綜合22日電
Target百貨公司外的徵人看板。新澤西州的法定最低時薪從明年1月1日起將由目前的13元調高至14.13元。(美聯社)
Target百貨公司外的徵人看板。新澤西州的法定最低時薪從明年1月1日起將由目前的13元調高至14.13元。(美聯社)

全國21個州和41個市郡從明年1月1日起將提高最低時薪，麻州和華盛頓州的最低時薪也將達到15元，加入加州和紐約等七個州的行列。另外部分州市郡決定等明年稍晚再提高，因此2023年將有86個州市郡提高最低時薪，創下紀錄。

疫情後經濟重新開始運作，通膨率從2021年春開始上漲，今年6月升至40年來新高的9.1%，雖已回落，但11月仍有7.1%。

11個州和31個市郡是因應通膨率的升高而調高最低時薪，亞利桑那州將從12.8元升至13.85元，科羅拉多州從12.56元升至13.8元，緬因州從12.75元升至13.8元，漲幅均超過8%。

西雅圖市由於通膨率高，多數工人的最低時薪將從17.27元升至18.69元，為各市郡之冠。

「全國就業勞工計畫」(NELP)研究人員拉斯洛普(Yannet Lathrop)說，提高最低時薪僅使工人跟上物價漲幅，至少維持最低生活水平。

其他州的最低薪資也有小幅升高，德拉瓦州從10.5元升至11.75元，伊利諾州從12元增至13元，維吉尼亞州從11元增至12元。

共和黨主政的內布拉斯加州2014年以來一直沒有提高最低薪資，明年起將逐步提高，1月1日從九元增至10.5元，直至2026年達到15元。

全國各州的最低時薪從5.15元到16元不等，麻州和華州的最低時薪1月1日起分別從14.25元和14.49元提高到15元和15.74元後，全國有七個州的最低薪資在15元以上，康州是今年7月將最低時薪從14元調至15元。

2026年將再有八個州加入15元最低時薪行列，包括德拉瓦、佛羅里達、伊利諾、馬里蘭、新澤西、羅德島、維吉尼亞和內布拉斯加州，夏威夷州計畫2028年達到15元。

快餐店和低薪員工2012年組成「爭取15元最低時薪」聯盟時，還被認為是不可跨越的門檻，如今拉斯洛普說：「15元的目標仍需努力，但已是最基本的底線。」

由於國會共和黨人反對，聯邦最低時薪自2009年以來一直保持在7.25元。目前約30個州的最低時薪高於聯邦標準，Target百貨、Best Buy、亞馬遜和好市多(Costco)等數十家企業已將最低時薪提高到15元。

最低時薪 內布拉斯加州 維吉尼亞州

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