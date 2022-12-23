幸福感關鍵在「睡好」 美國人平均每月失眠10天

研究顯示，巨大精神壓力下，一般民眾每個月都會有10天的失眠之夜。圖為威斯康辛州哈蒙德郡一男子在家中。(美聯社)

許多人以為坐擁財富就是一種幸福，然而想要增加幸福感，充足的睡眠遠比鈔票更重要，因為根據一份研究顯示，一般國人每個月都會有10天的失眠 之夜；如果能有一夜好眠，有高達71%的人表示就會覺得生龍活虎，宛如可以征服世界的超級英雄。

由民調 公司Natrol和市場研究機構OnePoll，針對2000名成年人進行調查發現，40%自認生活「非常幸福」的人擁有良好的睡眠品質。

這份研究顯示，儘管72%受訪者在日常生活中感覺幸福，但也有五分之一(18%)的人感覺不幸福，而且平均一周有三天有不幸福感覺。

至於感覺不幸福的主要原因就是缺乏優質睡眠(45%)，其次是壓力(43%)、缺乏鍛煉或動力(38%)、缺乏社交生活(34%)和家庭生活倦怠(33%) 。

由此可見優質睡眠給人們帶來的幸福感高居首位。因為「睡不好，我們的注意力和工作效率就會受到影響，讓我們更加憂心和緊張。」健康食品公司Vytalogy Wellness首席行銷主管漢娜·瓦欽恩(Hanan Wajih)表示。

另一方面，有多達56%的人還會擔心自己糟糕的睡眠會給伴侶的睡眠造成負面影響。

受訪者認為良好睡眠的秘訣，在於一個舒適的枕頭(50%)、理想的室溫(49%)以及在睡前一小時關掉3C產品(34%)；另外將近三分之一的人更喜歡在入睡前閱讀、聽音樂或聽廣播(皆為30%)。四分之一受訪者認為，服用褪黑激素對於提高睡眠品質也至關重要(25%)。

58%的人表示，決心不讓糟糕的睡眠品質妨礙生活。但瓦欽恩不以為然，「因為人們已經習慣忙碌的生活方式，想要有個睡好覺的秘訣根本不可能。」

然而「獲得穩定和更好的睡眠也非不可能。關注身心健康對於睡個好覺至關重要，交由你的心去帶動身體運作，從而更快入睡、睡得更久，醒來時頭腦更清晰、腦筋更平靜。」瓦欽恩補充表示。