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染疫+用藥過量 美國人預期壽命減至76.4歲

記者胡玉立／綜合報導
美國人預期壽命從2020年的77歲降到2021年的76.4歲，為1996年以來最低水平。圖為一對夫婦在堪薩斯市的公園散步。(美聯社)
美國人預期壽命從2020年的77歲降到2021年的76.4歲，為1996年以來最低水平。圖為一對夫婦在堪薩斯市的公園散步。(美聯社)

政府數據顯示，由於新冠疫情和類鴉片藥物服用過量導致死亡人數節節上升，美國人預期壽命從2020年的77歲降到2021年的76.4歲，為1996年以來最低水平，美國人口死亡率也增加5%，

聯邦疾病防治中心(CDC)22日表示，感染新冠病毒在2021年連續第二年成為第三大死因；藥物過量致死人數增加，也影響了預期壽命。過去20年來，藥物過量死亡人數增加了五倍。

在新冠疫情以前，2019年出生的美國人預期可活到78.8歲，2020年則降至77歲，是二戰以來最大跌幅。

心臟病仍是美國人的主要死因，其次是癌症；但CDC最終統計顯示，去年有41萬6893人因COVID-19死亡，比疫情第一年統計的35萬831死亡人數增加近19%。

隨著針對重症加強保護措施，感染新冠致死人數在2022年下降，但由於疫苗未普及和先前就已感染，新冠仍是2022年重要死因。CDC根據死亡證明就今年情況做出初步統計，今年截至12月中旬感染新冠而死亡的人數已超過23萬3000人。

美國在疫情期間有逾120萬人的超額死亡(死亡人數超過前一年平均水平)，原因可能是感染新冠死亡人數被低估和其他原因，其中包括更多人因服用藥物過量致死。

CDC將2021年服藥過量致死的最終人數定為約10萬6700人，比上一年高出16%。由於墨西哥販毒集團製造的強效類鴉片藥物芬太尼在市場上更易取得也更便宜，藥物過量死亡人數因此激增；隨著芬太尼占市率增加，海洛因過量致死率在2021年下降了32%。

墨西哥販毒集團製造的強效類鴉片藥物芬太尼在市場上容易取得，藥物過量死亡人數因此激...
墨西哥販毒集團製造的強效類鴉片藥物芬太尼在市場上容易取得，藥物過量死亡人數因此激增，拉低了美國人的預期平均壽命。(美聯社)

CDC尚未按種族和族裔細分預期壽命數據。依據今年較早的初步數據顯示，美洲原住民預期壽命在2021年減少1.9歲至65.2歲，下降幅度最大，而且從2019年以來已減少了6.6歲，原因包括感染新冠死亡率、意外傷害(包括服藥過量)以及慢性肝病和肝硬化。

初步數據顯示，2021年非裔預期壽命降幅小於白人，多少反映出疫期初期部分少數群體死亡率較高。CDC數據顯示，去年美國非裔預期壽命為70.8歲，白人為76.4歲。

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