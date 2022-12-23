24州死亡數多於出生 勞動力更緊繃

人口普查局22日公布數據顯示，美國人口雖有增加，但增幅緩慢。圖為人口增加較多的鹽湖城郊區。(美聯社)

人口普查局22日公布今年7月1日為止的一年的人口統計，顯示美國新增126萬人，總人口3億3330；本土出生減去死亡，新增人口僅24萬5000人，另100多萬是移入美國減去遷出人口。

美國最近的人口年成長率僅0.4%，比2021年歷史低點0.1%略高，緊繃的勞動力市場壓力益增。

新罕布夏大學統計學教授強生(Kenneth Johnson)說，這一年來，有24州人口死亡多於出生，「數字之高，令人咋舌。」他說，疫情 來襲前，人口因自然增減而出現負成長的州，有五個就很罕見，如今竟多達24州，顯然新冠疫情推高死亡人數和死亡率，是人口自然減少的最大原因，

然而2020年之前，全國出生率就已呈現長期下滑、死亡人數也呈上升趨勢。許多州死亡人數多於出生，人口要成長，只能靠外州或外國移入，「移民」是許多州人口成長的唯一途徑。

2020年新冠疫情襲擊美國之前，連續10年新增人口平均都超過200萬，2016年還高達230萬。

2021年6月底起算的這一年中，18個州出現人口減少。減少最多的是紐約州(負成長0.9%)，其次是伊利諾和路易斯安納(負08.%)。人口最多的加州 也減少0.3%。疫情之前，加州從未有人口流失問題，但這三年卻連年減少。

人口成長最多的是佛州 (1.9%)，其次依序為愛達荷(1.8%)、南卡羅來納(1.7%)和德州(1.6%)。

以國內人口流動看，佛州增加了44萬4000人，平均每天有1200人從外州移入，是全國之冠，其次是德州(35萬)、北卡(12萬6000)、南卡(9萬5000)。紐約州則是「國內淨流失」人口最多的州，有22萬2000人搬到外州；其次是加州(21萬8000)和伊利諾州(11萬)。

以區域論，南部人口增加1.1%，西部增加0.2%，中西部減少0.1%，東北部流失0.4%。

據普查局和聯合國預估，美國人口成長雖然趨緩，前景仍比其他已開發國家好，到本世紀中期都還能保持正成長，相形之下，日本、德國、義大利、希臘、葡萄牙和很多東歐國家的人口已開始萎縮。