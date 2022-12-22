川普稅單疑點一堆 私人專機開銷、給兒女錢都拿來避稅

跨黨派國會小組「稅務聯合委員會」21日公布報告指出，前總統川普帶有爭議的私人專機費用報銷及付給川普子女的多筆款項都作為報稅抵扣項目。(美聯社)

跨黨派國會小組「稅務聯合委員會」(Joint Committee on Taxation)21日公布報告指出，前總統川普 報稅紀錄中，包括許多可能被稽查的數十處疑點，例如帶有爭議的私人專機費用報銷、金額龐大卻未提供證據的慈善抵扣，以及付給川普子女的多筆可疑款項。

「稅務聯合委員會」在報告中指出，川普稅表中出現的所有可疑之處，都沒有受到國稅局嚴格稽查。

報告指出，川普報稅時開列了有問題的抵扣，搭配積極的避稅手段，把應繳稅款盡量壓低。根據川普稅表資料，從川普參加2016年總統大選到入主白宮之後，川普個人與川普企業共計報告虧損了數千萬元。

當總統還申報商業抵扣

前總統川普在競選時一直把自己塑造成很會賺錢的「成功企業家」，但國會歲出入委員會21日公布他的稅表證明那是彌天大謊。圖為國會工作人員轉移有關川普稅表的調查報告。(Getty Images)

「稅務聯合委員會」指出，川普與川普企業的數千萬元抵稅，其實應受進一步稽查，需要釐清的關鍵在於川普擔任總統後還申報商業開銷抵扣，另外還有五年間累計1億2650萬元的稅收沖銷(write-offs)，帳面上聲稱與某家機構的銷售往來有關，但實際上這家機構根本未販賣任何商品。

「稅務聯合委員會」稅務律師還發現，川普在紐約州威徹斯特郡(Westchester County)豪華別墅「七泉莊園」(Seven Springs)的2100多萬元保護地役權(conservation easement)抵扣，是值得進一步了解的疑點。

根據法院紀錄，川普同意保存林地不予開發，因此獲得2100多萬元減稅，這項減稅今年稍早遭到紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)以詐騙罪起訴，川普則回批檢方動作是「政治攻擊」。

眾院 民主黨團20日晚間發表聲明表示，川普始終拒絕讓稅表透明公開，加上國稅局(IRS)對於每年的總統稅務稽核態度消極，是川普可能違背宣誓就職時承諾將遵守美國稅法的主要原因。

跨黨派國會小組「稅務聯合委員會」21日公布報告指出，前總統川普帶有爭議的私人專機費用報銷及付給川普子女的多筆款項都作為報稅抵扣項目。(Getty Images)

眾院國會暴亂調查委員會19日建議司法部 對前總統川普提出刑事起訴。調查委員會指出，如今已到了反省與究責的時候，川普應為2021年1月6日國會發生暴亂負起責任。

眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)公布川普從2015年到2020年報稅紀錄的前一天，眾院國會暴亂調查委員會19日宣布已向司法部提出刑事轉介(criminal referrals)，要求司法部調查川普與川普盟友企圖推翻2020年大選結果。

不過，民主黨籍加州聯邦眾議員葛梅茲(Jimmy Gomez)接受媒體訪問時說，川普曾兩度遭彈劾，尋求連任也差一點成功，「所以這一切對他會有傷害嗎？我持保留態度」。