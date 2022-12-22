川普稅單疑點一堆 私人專機開銷、給兒女錢都拿來避稅
跨黨派國會小組「稅務聯合委員會」(Joint Committee on Taxation)21日公布報告指出，前總統川普報稅紀錄中，包括許多可能被稽查的數十處疑點，例如帶有爭議的私人專機費用報銷、金額龐大卻未提供證據的慈善抵扣，以及付給川普子女的多筆可疑款項。
「稅務聯合委員會」在報告中指出，川普稅表中出現的所有可疑之處，都沒有受到國稅局嚴格稽查。
報告指出，川普報稅時開列了有問題的抵扣，搭配積極的避稅手段，把應繳稅款盡量壓低。根據川普稅表資料，從川普參加2016年總統大選到入主白宮之後，川普個人與川普企業共計報告虧損了數千萬元。
當總統還申報商業抵扣
「稅務聯合委員會」指出，川普與川普企業的數千萬元抵稅，其實應受進一步稽查，需要釐清的關鍵在於川普擔任總統後還申報商業開銷抵扣，另外還有五年間累計1億2650萬元的稅收沖銷(write-offs)，帳面上聲稱與某家機構的銷售往來有關，但實際上這家機構根本未販賣任何商品。
「稅務聯合委員會」稅務律師還發現，川普在紐約州威徹斯特郡(Westchester County)豪華別墅「七泉莊園」(Seven Springs)的2100多萬元保護地役權(conservation easement)抵扣，是值得進一步了解的疑點。
根據法院紀錄，川普同意保存林地不予開發，因此獲得2100多萬元減稅，這項減稅今年稍早遭到紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)以詐騙罪起訴，川普則回批檢方動作是「政治攻擊」。
眾院民主黨團20日晚間發表聲明表示，川普始終拒絕讓稅表透明公開，加上國稅局(IRS)對於每年的總統稅務稽核態度消極，是川普可能違背宣誓就職時承諾將遵守美國稅法的主要原因。
眾院國會暴亂調查委員會19日建議司法部對前總統川普提出刑事起訴。調查委員會指出，如今已到了反省與究責的時候，川普應為2021年1月6日國會發生暴亂負起責任。
眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)公布川普從2015年到2020年報稅紀錄的前一天，眾院國會暴亂調查委員會19日宣布已向司法部提出刑事轉介(criminal referrals)，要求司法部調查川普與川普盟友企圖推翻2020年大選結果。
不過，民主黨籍加州聯邦眾議員葛梅茲(Jimmy Gomez)接受媒體訪問時說，川普曾兩度遭彈劾，尋求連任也差一點成功，「所以這一切對他會有傷害嗎？我持保留態度」。
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