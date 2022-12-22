新聞透視／川普是賺錢企業家？稅單歹戲戳破11年神話

前總統川普在競選時一直把自己塑造成很會賺錢的「成功企業家」，但國會歲出入委員會21日公布他的稅表證明那是彌天大謊。(美聯社)

聯邦眾院20日公布前總統川普稅表 ，讓川普撒了長達11年以上的謊言破產；「華盛頓郵報」指出，這十多年來川普為競選總統宣傳時，在各場合對自己報稅 紀錄一直躲閃，想給選民他很會賺錢的印象，但報稅紀錄透露，他根本連年虧損，是個吹牛大王。

川普2011年起聲稱可能競選總統，他根本沒有競選政綱，故此只是用可能參選來吸睛，說成吸睛而探路也通。他的政治訴求集中在質疑前總統歐巴馬的出生地，汲取保守派媒體的邊緣口水；四年後的2015年仍是一樣。

川普當時提議：若歐巴馬公布他的出生證明，自己就公布報稅表；歐巴馬在2011年4月公布出生證明，川普就開始閃爍其詞，不肯兌現自己的承諾。

華郵指出，其後11年，川普在各種場合或打哈哈，或支吾其詞，總之未公布他的稅表，他的用意可用2015年2月講的一句話來概括；川普說，自己競選之前一直在賺錢，假如他勝選了，「會替國家賺錢」。

川普2015年6月宣布競選，2016年2月，他矢言「接下來幾個月」公布稅表，但兩周後的大選辯論上又改口了；他說，絕對會拿出報稅單，但國稅局稽查他兩、三年了，所以顯然要到查稅完畢才能公布。

川普的言下之意是：自己當然想公布報稅表，因為他那麼富有、成功，只是律師要他等到查稅結束，所以他束手束腳；川普說詞之魅力，在他與可恨的國稅局鬥法之中；這種說詞直到2020年都掛在他嘴邊。

但今年12月，也就是川普宣布競選總統七年多、離職近兩年，漫長的法律戰結束，眾院歲出入委員會取得好幾年的川普稅表，而在20日晚間票決公布，同時公布的還有概括細節，年分從2015到2020年，最頂上條列的數字終於讓人了解何以川普2016年不願公布自己稅表：前一年他才剛申報虧損3200萬元，與他在經商賺錢和「成功的企業家」的說詞天差地別，只有等到他當上總統，收支才擺脫赤字。

更有趣的是歲出入委員會指出，川普在位的頭兩年2017及2018年，國稅局竟沒完成法定職責，查川普的稅。

華郵指出，20日公布的川普稅單揭露兩件事，第一是川普集團一直在虧損營運，第二在他拒絕外界要求候選人的標準，視其為敵對體制對他的侵犯；依此觀之，稅單好戲正是縮影，道盡川普當總統所做的一切。