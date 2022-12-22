川普當總統頭2年 國稅局未盡責稽查稅表

前總統川普在競選時一直把自己塑造成很會賺錢的「成功企業家」，但國會歲出入委員會21日公布他的稅表證明那是彌天大謊。圖為國會工作人員轉移有關川普稅表的調查報告。(路透)

眾院 歲出入委員會(House Ways and Means Committee)20日表決通過公開前總統川普 六年稅表 資料後指出，國稅局(IRS)依規定須強制審查現任總統稅單，但該機構並未在川普執政的頭兩年稽查他。

委員會成員指出，直到2019年民主黨接掌眾院、歲出入委員會要求取得川普稅表和相關稽查內容時，國稅局才開始稽查川普擔任總統時期的稅務申報；稽查工作迄今尚未完成。

川普在2017年提交了前兩年的稅表，但國稅局直到2019年才開始稽查這些文件；歲出入委員會的報告稱，稅務機構在眾院委員會尋求川普的納稅資料的同一天展開稽查工作。

國會眾院歲出入委員會指出，國稅局(IRS)依規定須強制審查現任總統稅單，但該機構並未在川普執政的頭兩年稽查他。圖為該委員會委員趙美心(左)21日在國會作證。(美聯社)

紐約時報指出，總統稅表稽查計畫顯然失敗了，反映出民主黨近四年來為取得有關川普稅表及相關稽查資料的法律和政治鬥爭大環境。歲出入委員會主席、麻州聯邦眾議員尼爾(Richard E. Neal)曾表示，委員會需要數據來評估國稅局的總統稅表稽查計畫，但川普的律師和共和黨人則稱，這是出於政治動機的非法調查。

20日的表決結束後，尼爾讚揚委員會對相關文件的處理作法，他說：「這不是為了懲罰，也不是惡意的。委員會沒有洩密。我們嚴格遵守法律。」

民主黨人表示，川普和幾家相關企業從2015年到2020年的數千頁稅務申報文件，可能需要幾天時間才能公開；這是因為需要時間屏蔽包括地址和銀行帳號等敏感信息。

今年期中選舉共和黨贏得眾院多數席位後，11月22日，距共和黨接掌眾院多數席次僅剩幾周時間，最高法院駁回了川普拒絕公開稅表的上訴案；財政部遵循判決，將川普稅表交給眾院。

民主黨主導的歲出入委員會逕行表決公布這些資料。表決在持續四個多小時的閉門辯論後進行，兩黨壁壘分明，24名民主黨眾議員全數投票贊成公布，16名共和黨眾議員投下反對票。

川普在成為總統候選人和當上總統後，都違反傳統、拒絕披露他的財務狀況。委員會援引一項具有百年歷史的稅法法規，該法規允許委員會合法公開涉及川普的機密稅務信息。委員會共和黨人指公開川普稅表不合理，且開創危險先例，不得公開納稅人私人信息的既定規範因此被削弱；如此惡例，可能導致未來國會揭露政治對手私人財務狀況成為常態。

表決結束後，共和黨小組領袖、德州眾議員布雷迪(Kevin Brady)向媒體表示，「很遺憾，事情已經發生了。今天很清楚的是，公開披露川普總統稅表，其實與國會審查國稅局總統稽查程序無關」。