眾院公布川普稅表 4年收入負數 2020年零繳稅

眾院歲出入委員會20日公布前總統川普稅表資料。(美聯社)

聯邦眾院歲出入委員會20日晚間公布的前總統川普稅表 資料，川普擔任總統期間共計繳稅110萬元，但2020年繳稅金額則為零；川普與夫人梅蘭妮亞(Melania)2015年到2020年間有四年的收入出現龐大虧損，多年來繳很少所得稅或幾乎沒繳。

紐約時報21日報導，根據眾院歲出入委員會公布川普從2015年至擔任總統期間的稅表資料，川普擔任總統的前三年裡，總共繳交聯邦所得稅110萬元，但後來收入漸減，甚至到了2020年變成虧損，就沒繳聯邦稅。

川普夫婦在2015年到2020年的六年期間，有四年呈報虧損，川普剛上台之際，川普企業有著重大虧損，因此幾乎沒繳所得稅，其中2015年到2017年，川普的所得稅負債為750元。

在這六年期間，川普夫婦的調整後總收入共虧損5320萬元，聯邦稅繳440萬元，只有兩年的調整後總收入為正值，即2018年的2430萬元，聯邦所得稅將近100萬元，以及2019年的440萬元，繳聯邦所得稅13萬3445元。

到了2020年新冠疫情後，川普財務走下坡，虧損480萬元，繳零元聯邦所得稅。

川普為避免報稅紀錄曝光，曾以各種方式抗拒國會索取稅表，其中不乏推託正在被國稅局 查稅，但國稅局澄清，只有在川普2015年宣布參選時，以及2019年4月3日歲出入委員會主席、民主黨籍麻州聯邦眾議員尼爾(Richard Neal)寫信給聯邦單位索取川普的稅表時，檢查川普的稅務紀錄。

國稅局曾強制審查川普2016年的稅表，但未探究2017年到2019年的資料。

委員會也沒有公布任何證據顯示川普直接影響國稅局，或阻止國稅局審查他的稅務資料，卻發現國稅局的審查方式有問題，如負責審計的國稅局代理人一直沒有聘請具有評估川普持股複雜結構專業知識的專家會同審查。

尼爾表示，「委員會希望強制審查即刻進行，希望國稅局擴大強制審查計畫，釐清川普財務狀況的複雜特性，卻空手而回，這是國稅局在前任政府中的敗筆，肯定不是我們希望的」，但「現在證據明顯，國會必須介入」。