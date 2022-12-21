眾院委員會表決通過公布川普稅表 共和黨喊：侵犯隱私

眾院歲出入委員會20日表決通過要公布川普的稅表。在表決通過後，川普及其企業的稅務資料立刻被移到一處安全的房間保管。（歐新社）

民主黨 人占多數的眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)20日傍晚在閉門會議中表決，通過公布前總統川普 多年來拒絕曝光的稅表 ；委員會投票時，兩黨成員壁壘分明，24名民主黨籍眾議員全數投票贊成公布，16名共和黨籍眾議員則投下反對票。

歲出入委員會主席、民主黨籍麻州聯邦眾議員尼爾(Richard E. Neal)說，佐證資料也將隨著川普稅表同時公布。歲出入委員會共和黨資深成員、德州聯邦眾議員布雷迪(Kevin Brady)則對公布川普稅表提出隱私疑慮，因為文件中可能含有社會安全號碼等訊息。

川普在2016年大選競選期間，並未根據歷來候選人慣例公布稅表。當年川普參加電視辯論會時，形容自己「很聰明」，因此沒繳聯邦稅。執政之後，川普曾說2017年為超級富豪減稅的稅改政策並不會讓他跟著受益。

報稅資料的公布，將讓外界可以窺知川普個人及川普企業的財務狀況全貌，也可以知道川普究竟繳了多少稅金、海外事業收入多少，以及川普收入是否真有傳聞中的數十億元。

為了取得川普稅表，民主黨籍國會議員經過大約一年的努力，最高法院上個月終於裁定，財政部必須將川普報稅資料交給國會。眾院歲出入委員會總共收到為期六年的川普個人及某些川普事業報稅紀錄。

本屆國會任期只剩最後兩周，接下來新會期開始，共和黨將成為眾院多數黨，從時間因素來看，民主黨面臨迅速行動的壓力。共和黨陣營則一致反對公布川普稅表，理由是可能設下危險先例。

布雷迪20日在閉門會議舉行之前說，「我們的疑慮並不在於總統是否應該依照慣例公布稅表，也不在於他的稅表資料是否確實。我們的疑慮在於，委員會一旦決定公布川普稅表，將設下非常糟糕的先例，如同釋放出一種危險的政治新武器，殺傷力可以超越前任總統，顛覆從水門案改革後數十年來美國平民百姓一直享有的隱私保護。就連民主黨人最後都會後悔。」