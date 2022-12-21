我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

梅西超越「那顆蛋」 笑擁金盃IG貼文按讚數登歷史第一

眾院委員會表決通過公布川普稅表 共和黨喊：侵犯隱私

記者顏伶如／綜合報導
眾院歲出入委員會20日表決通過要公布川普的稅表。在表決通過後，川普及其企業的稅務資料立刻被移到一處安全的房間保管。（歐新社）
眾院歲出入委員會20日表決通過要公布川普的稅表。在表決通過後，川普及其企業的稅務資料立刻被移到一處安全的房間保管。（歐新社）

民主黨人占多數的眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)20日傍晚在閉門會議中表決，通過公布前總統川普多年來拒絕曝光的稅表；委員會投票時，兩黨成員壁壘分明，24名民主黨籍眾議員全數投票贊成公布，16名共和黨籍眾議員則投下反對票。

歲出入委員會主席、民主黨籍麻州聯邦眾議員尼爾(Richard E. Neal)說，佐證資料也將隨著川普稅表同時公布。歲出入委員會共和黨資深成員、德州聯邦眾議員布雷迪(Kevin Brady)則對公布川普稅表提出隱私疑慮，因為文件中可能含有社會安全號碼等訊息。

川普在2016年大選競選期間，並未根據歷來候選人慣例公布稅表。當年川普參加電視辯論會時，形容自己「很聰明」，因此沒繳聯邦稅。執政之後，川普曾說2017年為超級富豪減稅的稅改政策並不會讓他跟著受益。

報稅資料的公布，將讓外界可以窺知川普個人及川普企業的財務狀況全貌，也可以知道川普究竟繳了多少稅金、海外事業收入多少，以及川普收入是否真有傳聞中的數十億元。

為了取得川普稅表，民主黨籍國會議員經過大約一年的努力，最高法院上個月終於裁定，財政部必須將川普報稅資料交給國會。眾院歲出入委員會總共收到為期六年的川普個人及某些川普事業報稅紀錄。

本屆國會任期只剩最後兩周，接下來新會期開始，共和黨將成為眾院多數黨，從時間因素來看，民主黨面臨迅速行動的壓力。共和黨陣營則一致反對公布川普稅表，理由是可能設下危險先例。

布雷迪20日在閉門會議舉行之前說，「我們的疑慮並不在於總統是否應該依照慣例公布稅表，也不在於他的稅表資料是否確實。我們的疑慮在於，委員會一旦決定公布川普稅表，將設下非常糟糕的先例，如同釋放出一種危險的政治新武器，殺傷力可以超越前任總統，顛覆從水門案改革後數十年來美國平民百姓一直享有的隱私保護。就連民主黨人最後都會後悔。」

川普 稅表 民主黨

上一則

公布川普稅表成危險先例？紐時：納稅人隱私時代恐結束

下一則

北加規模6.4強震 睡夢中被搖醒 房塌了、水電都沒了…

延伸閱讀

國會暴亂調查／川普犯哪些法？刑事轉介看犯罪行為

國會暴亂調查／川普犯哪些法？刑事轉介看犯罪行為
局勢趨勢都不利…川普再戰2024 國會暴亂永遠汙點

局勢趨勢都不利…川普再戰2024 國會暴亂永遠汙點
國會暴亂調查／川普涉「煽動叛亂」等4罪 細節曝光

國會暴亂調查／川普涉「煽動叛亂」等4罪 細節曝光
川普批眾院「叛亂」指控：想阻止我再選總統

川普批眾院「叛亂」指控：想阻止我再選總統

熱門新聞

為防範新冠疫情在冬季擴大，白宮宣布即日起再免費發放試劑供民眾在家檢測，並協助各州重啟路邊檢測站。（Getty Images)

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

2022-12-16 12:01
武漢華南海鮮市場2020年初爆發新冠疫情後隨即遭封鎖。(美聯社)

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

2022-12-16 12:38

世界日報App今起全新改版 3大亮點讓你看遍世界

2022-12-17 07:30
病毒肆虐導致北加生產的萵苣價格飆漲。（Getty Images）

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

2022-12-18 09:51
教育部的最新郵件說，如果教育部在法院勝訴，將審議更多借貸人的免學貸申請。（美聯社）

你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜

2022-12-15 13:15
華裔國會眾議員孟昭文13日呼籲郵政服務局採取更多措施，打擊郵件盜竊犯罪。圖為深綠色郵箱。(取自孟昭文推特)

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

2022-12-14 13:30

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年