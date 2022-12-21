北加規模6.4強震 睡夢中被搖醒 房塌了、水電都沒了…

北加州20日凌晨發生芮氏規模6.4大地震，造成2死，7萬戶停電，有些居民的房子也被震壞。（美聯社）

加州 北部20日凌晨發生芮氏規模6.4強震，震央在漢堡德郡(Humboldt County)附近，居民在睡夢中被搖醒，目前已知兩人死亡，至少一座橋梁路面受損，建築物坍塌或受損數目正在調查，里歐戴爾市(Rio Dell)等處停電，逾7萬人無電可用。

至少2死12人傷

地震 發生在凌晨2時34分，美國地質調查所(USGS)指出，震央在漢堡德郡沿太平洋岸約7.5哩處；官方表示，兩人因震災喪生，至少12人受傷，傷亡數字估計還會上升。

洛杉磯時報報導，里歐戴爾市長戴博拉‧賈恩斯(Debra Garnes)表示，自己被震得東倒西歪，是迄今感受到最強烈的地震，搖晃時間很長，感覺規模不止6.4。

賈恩斯表示，地震發生後，立刻收到約60通民眾緊急電話，她協調市建設局及義消部門檢查民宅結構完整程度；里歐戴爾市民傷勢大致輕微。

賈恩斯表示，求救電話有一通表示，地震發生後，有人心臟病 發作，呼吸困難，急救人員為其做心肺復甦(CPR)並送醫，但仍告不治。

賈恩斯指出，到當地上午，橋梁檢查員到四處勘查，檢查民宅及各設施受損程度；市府估計，因地震而無棲身處約50到150人，若紀念中學(Monument Middle School)結構安好，將送往學校收容。

里歐戴德市跟漢堡德郡其他地方一樣，目前無電可用，該市因供水系統受損，多處漏水，所以也無水可用。

北加州20日凌晨發生芮氏規模6.4大地震，造成2死，7萬戶停電，居民經歷了極大恐慌。（美聯社）

逾7萬戶停電

尤里卡(Eureka)以南地區因地震使建築物受損，逾7萬人停電。

阿爾卡塔(Arcata)民眾烏耶其(Amy Uyeki)表示，當時立即停電，接下來自己覺得有些暈眩，身體難受，她跟先生休斯(Reese Hughes)地震時趕緊下樓，感覺上地震持續15秒左右。

加州北部大地震，震央在漢堡德郡，芬布里吉(Fernbridge)的州211公路部分路段損壞，已告封閉。（美聯社）

休斯表示，地震發生在凌晨，讓人手忙腳亂，沒帶手電筒，不知多少東西被震到地上，後來查知幾個靠壁架子被震倒，家裡一些東西摔破，幸好房子結構似未受損。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，漢堡德郡警方表示，一處房屋倒榻，不少人受困，但已被救出，全郡另傳出多處道路、民宅受損，至少兩人跌傷。因道路及一處橋梁可能因地震受損，芬布里吉(Fernbridge)的州211公路已告封閉。