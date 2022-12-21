「炸彈氣旋」襲聖誕 影響1.1億人 5000班機延誤或取消

聖誕風暴來襲，預計過節前將有上千航班取消，將造成外出民眾不便。（美聯社）

氣象單位20日說，在發展中的北部暴風雪 可望變成「炸彈氣旋」，21日到23日晚間為大平原區、大湖區、俄亥俄河谷、東北部甚至到大西洋岸中部帶來酷寒，時近聖誕假期，逾1億1000萬國人準備搭機或駕車返家，都可能受到影響，據估5000架次班機將延誤或取消。

華盛頓郵報報導，酷寒氣旋可能為中西部及大湖區帶來大雪及強風，嚴重干擾飛航樞紐如芝加哥的歐海爾國際機場等，最嚴重時間可能自21日晚間到23日，強風加大雪，有時能見度將近於零。

國家氣象局(NWS)芝加哥站表示，暴風雪高峰時氣溫降到酷寒，旅行變得極為危險，甚至有性命之虞。

目前發展中的暴風雪系統，全長延伸逾1000哩，NWS水牛城站形容它為「一世代僅見」。

氣象預報本周將有「炸彈氣旋」，將對準備在聖誕假期外出的美國人造成交通影響。（ Getty Images）

暴風雪規模太大，影響深廣，由明尼亞波利斯、密爾瓦基、波士頓到華府都在範圍內；強風可能讓正值危險低溫 的部分地區停電。

發展中的暴風雪系統拖著源自西伯利亞、史上最冷的12月氣團南下到北緯48度以南，讓氣溫急降到低於冬季平均值30度到50度，華氏10幾度的低溫可能延伸到墨西哥灣，某些地區的暴寒可能讓潮濕的路面變成薄冰，十分危險。

近5000萬國人此刻身處暴風雪警告；第一批冰霰警告對明尼亞波利斯市西、南兩方發布，據報將往東往南發展；這個風暴系統將爆炸性增強，其速率足稱「炸彈氣旋」，成為最強烈的中緯度區暴風雪。NWS明尼亞波利斯市站表示，總而言之，這次暴風雪有可能發展為危及性命的大型天災。

NWS預報指出，強風加上極寒，南、北達科他州可能降到零下50度，駕駛人一旦受困，恐面臨凍傷、失溫甚至有性命的危險。

聖誕風暴襲擊北美，預計過節前將有上千航班取消。圖為加拿大溫哥華機場擠滿動彈不得的行李。（美聯社）

20日清晨，天氣擾動已覆蓋在加拿大 卑詩省、亞伯他省及薩克其萬省(Saskatchewan)，還在多地高空區增強、鞏固成保齡球狀的低壓區，預計21日晚到23日再南下到北部平原、玉米帶及密蘇里河谷，釀出強大的低壓帶，貼近地表，再迅速增強，變成「炸彈氣旋」。

這股冷氣旋21日晚先在科羅拉多東部上空成形，22日正午來到曼菲斯，接下來急劇增強，到23日早晨將逼近底特律；NWS水牛城站表示，由加拿大途經大湖區時，冷氣旋急劇增強，其強度對12月的大湖區南部實屬空前。