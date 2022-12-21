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國會暴亂究責 潘斯：川普言行「魯莽」但不應被起訴

編譯陳韻涵／綜合20日電
前副總統潘斯表示，川普雖然對國會暴亂其責任，但還不到應該被司法部起訴的地步。（Getty Images）
前副總統潘斯表示，川普雖然對國會暴亂其責任，但還不到應該被司法部起訴的地步。（Getty Images）

前副總統潘斯是去年1月6日國會暴亂分子的攻擊目標之一，但他19日表示，前總統川普當天的言行「魯莽」，但希望司法部不要起訴川普；參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)則表示，全國都知道誰該負責任。

潘斯告訴「福斯新聞」(Fox News)說：「我認為總統1月6日當天的言行魯莽，但我不清楚聽從律師團的糟糕建議是否構成犯罪。」

潘斯發表評論後數小時，眾院國會暴亂特別調查委員會公布調查報告，建議司法部就川普試圖推翻2020年大選結果所作所為予以起訴。

潘斯認為，兩黨人士組成的調查委員會實際存在黨派偏見，因為其成員由眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)指派，潘斯強調司法部沒有義務遵照該委員會的建議。

潘斯說：「我希望司法部了解控告前總統的想法及影響，我認為在人們期望修復裂痕之際，這麼做只會讓國家更分裂。」

委員之一的民主黨加州眾議員艾圭拉(Pete Aguilar)表示，川普曾公開與私下施壓潘斯要協助他坐穩白宮寶座，但去年國會暴亂當天卻置潘斯於險境。

艾圭拉表示，川普的計畫基於「無證據的法律理論」，認為潘斯有權在選舉結果認證程序，推翻選舉人的投票結果；潘斯否認具備這項權力，還遭到川普在電話另一頭喝斥。

特別委員會播放的影片顯示，川普私人助理盧納(Nicholas Luna)作證時說：「我記得聽到『窩囊廢』(wimp)一詞。」盧納另表示，川普說他後悔選潘斯當副手。

對於國會暴亂案，參院少數黨領袖麥康諾表示全國都知道誰該負責。（美聯社）
對於國會暴亂案，參院少數黨領袖麥康諾表示全國都知道誰該負責。（美聯社）

麥康諾19日針對委員會建議司法部起訴川普的決定發布對策，他在聲明中說，「全國都知道誰該為當天事件負責。」

麥康諾的聲明回應國會的另一種看法，且比其他共和黨領導階層更大膽。

退休的參院共和黨政策委員會主席布朗特(Roy Blunt)表示，他對委員會刑事轉介司法部調查的細節「沒有概念」。

參院共和黨會議準副主席卡皮托(Shelley Moore Capito)則表示，「沒聽過眾院這樣指示司法部」，他認為委員會的行為「顯然政治化」。

川普 司法部 眾院

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