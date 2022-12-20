馬斯克辭CEO？推特民調57%說Yes

如果馬斯克下台，誰接推特CEO？前臉書營運長桑柏格呼聲高。（美聯社）

推特 老闆馬斯克 18日晚間在推特上進行民調，詢問用戶他是否該辭去推特執行長職位，並表示將遵從投票 結果，投票於19日出爐，在超過1750萬投票者中，贊成馬斯克下台的比率高達57.5%，顯示網友認為他不適任；認為他應留任者則占42.5%。馬斯克個人推特帳戶擁有1.2億追蹤者。

這次投票共逾1750萬用戶參與，投票結束前幾分鐘，加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬在推文下留言，認為馬斯克應留任；不過，馬斯克並未說明若投票結果顯示他應辭職，那他將在何時卸下職務，也並未就投票結果表態。

馬斯克11月曾表示，他將減少投注在推特的時間，並將交由他人擔任推特執行長。不過當問及可能的執行長人選，馬斯克18日晚間在推特留言中回應用戶說自己「沒有繼承人」；但有線電視新聞（CNN）報導，有人已主動請纓希望接掌推特，包括前T-Mobile執行長John Legere、麻省理工學院人工智慧研究人員Lex Fridman，還有饒舌歌手Snoop Dogg。

CNN盤點了另一些條件很好的候選人，例如前臉書營運長桑柏格（Sheryl Sandberg）和技術長斯科洛普夫（Mike Schroepfer），兩人今年稍早離開了臉書，但要他們點頭並非易事。

有些推特用戶揣測可能出現異軍突起的黑馬，包括前美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner），他最近被人看到周末與馬斯克一起觀看世足賽，而他與推特最大投資人之一沙烏地阿拉伯王室很友好。庫許納擔任白宮顧問之前，在家族的房地產開發公司工作，還曾擁有一份周報「紐約觀察家報」。

就算選了人，交出日常營運責任，馬斯克做為擁有推特的人和董事會唯一董事，仍將大權在握，最終決定雇用和開除誰來為公司掌舵。

同樣由馬斯克掌舵的電動車製造商特斯拉股價已在盤前交易上漲超過5%。特斯拉投資人對馬斯克在收購推特後為之投注過多時間而深感不滿。特斯拉今年的市值已經縮水近六成，與其他汽車製造商同樣在對抗供應鏈危機與競爭日益激烈的電動車市場。