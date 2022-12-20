COP15歷史性決議：維護生物多樣性 2030前保護3成海陸

聯合國生物多樣性公約第15次締約方大會19日在加拿大蒙特婁通過歷史性決議，維護生物多樣性。(路透)

聯合國 生物多樣性公約第15次締約方大會(COP15)19日在加拿大 蒙特婁通過歷史性決議，各國將在2030年前保護全球三成的陸地與海洋，以維護生物多樣性，每年提供200億美元援助發展中國家。

美聯社報導，目前全球有17%的陸地和10%海洋列入保護，在2030年前將其擴增為30%，是這次會議最重大的共識；科學家說，若不積極行動，上百萬物種將在本世紀結束前滅絕。

決議重點還包含維持、強化並修復生態系統，包括延緩物種滅絕與保護基因多樣性；永續運用生態多樣性，確保生物與棲息地能夠繼續為人類提如供糧食與乾淨水源等；平均分配自然資源，確保原住民 族群權利等。

經費方面，各國將在2030年前籌措2000億美元，逐步減少對生物多樣性有害的補貼，藉此獲得額外5000億美元。另外，至2025年，已開發國家將提供發展中國家每年200億美元金援，至2030年更將達每年300億美元。

這次會議主席國是中國。會議結束之際，剛果代表表示反對生物多樣性基金形式，認為應成立新基金，而非透過現有的「全球環境基金」機制運作，稍早多個非洲國家也和剛果立場一致。會議主席中國生態環境部部長黃潤秋仍拍板通過決議案，聯合國裁定協議有效，因為剛果並未正式提案反對。