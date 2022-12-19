馬斯克讓網民投票決定是否辭推特CEO 稱「小心許願」

推特新東主、億萬富豪馬斯克(右二)18日在卡達世界盃足球賽決賽的觀眾席中露臉。他當天推文稱由推特用戶投票決定他是否繼續擔任推特執行長。(路透)

社群媒體 「推特 」(Twitter)新老闆馬斯克 (Elon Musk)18日在推特舉辦投票，讓廣大使用者決定他是否卸下推特執行長職務，這成為馬斯克10月收購推特後的最新舉措；此外，推特18日公告，不再允許用戶利用該平台宣傳其他社群媒體，且禁止張貼縮網址。

馬斯克18日發文讓網友決定他的去留，並表示將尊重投票結果；但他馬上又發表另一篇貼文，補充道：「正如俗話所說，許願要謹慎，小心成真。」

至截稿時，在推特用戶的投票中，贊成馬斯克卸下推特執行長職務的占56%，反對的占44%。

馬斯克10月以440億元收購推特，迄今花費七周整頓這個總部位於舊金山的社群媒體，包括撙節、裁員、改革內容，推出付費藍勾勾制度，以及恢復或停用帳戶等。

推特恢復前總統川普等曾惹議或違規而遭停權的帳號，卻停權多位議員、官員和記者的帳戶，招致撻伐；然而，馬斯克18日表示，將開始恢復遭停權帳號的使用權。

另外，推特18日公告，不再允許推特用戶利用其平台宣傳其他社群媒體，也不准貼第三方縮網址。

推特寫道：「我們認知到許多用戶在其他社群媒體平台上很活躍，但我們將不再允許免費推廣某些社群媒體平台。」

若用戶違反新政策，可能會被要求刪除違規推文，帳戶也可能遭暫時封鎖或停用；對於試圖張貼螢幕截圖或把「dot」拼寫出來以規避規定的帳戶，推特將予以移除。

這項規定並不尋常，對於分享到其他帳戶的連結，少有其他社群媒體公司如此規定；推特共同創辦人、前執行長多西(Jack Dorsey)18日發布推文，批評這項新政策「沒有意義」。

馬斯克曾表示，要將推特打造成言論自由的平台，他在內容新政策發布後坦言「有些疑慮」，推文寫道：「往後，重大政策改變將舉行投票，抱歉，沒有下次」。