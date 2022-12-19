坐輪椅逾半年 86歲教宗：上任第一年就寫好辭呈了

教宗方濟各(中)因膝蓋傷痛，自今年5月起，凡短程距離都使用拐杖，更長程的的室內距離則以輪椅代步。(Getty Images)

教宗方濟各 (Pope Francis)日前接受西班牙媒體ABC採訪時透露，2013年他被選為教宗後，就已經簽署好一封辭職信，未來某日若出現嚴重及永久的健康問題導致無法履行職責時，這封辭職信將派上用場。

方濟各17日度過86歲生日，當天除了膝蓋病痛，教宗看起來健康情況良好。

方濟各透露他將辭職信交給時任梵蒂岡國務卿 貝爾托內(Tarcisio Bertone)，貝爾托內是前任教宗本篤16世(Benedict XVI)時期的職員，方濟各於2013年3月獲選教宗後，他持續留任約六個月。

方濟各過去經常表示，若健康惡化導致他無法領導擁有13億成員的羅馬天主教會，屆時他將辭去教宗職位。

教宗方濟各(坐者)因膝蓋傷痛，自今年5月起，凡短程距離都使用拐杖，更長程的的室內距離則以輪椅代步。(Getty Images)

採訪時方濟各被問到，是否認為應該為健康問題或意外妨礙教宗事務的情形建立官方規範。

方濟各回答：「我已經簽署我的辭呈，貝爾托內是當時的國務卿，我簽署辭呈並告訴他『萬一醫療或其他原因成為阻礙，這是我的辭呈』。」

「我不曉得貝爾托內可能會將這封信交給誰，但我在他擔任國務卿時交給他。」方濟各表示這是他首度公開此事。

7月接受路透採訪時，方濟各反駁他即將卸任的猜測報導，並重申他經常表明的立場，表示未來他若健康問題導致無法管理教會，他可能會辭職；現年95歲的本篤16世於2013年辭職以前，教宗辭職幾乎難以想像，本篤16世是六個世紀以來首位辭職的教宗。

自7月以來，方濟各已有三次海外行程，分別到加拿大、哈薩克及巴林，並計畫於明年1月31日到2月5日拜訪剛果民主共和國及南蘇丹(South Sudan)。

明年1月底的行程原本定在今年7月，因膝蓋傷痛被迫延期，方濟各目前短程距離使用拐杖，更長程的的室內距離以輪椅代步。

採訪時方濟各表示，他認為保祿六世(Pope Paul VI，1963-1978)及庇護12世(Pope Pius XII，1939-1958)都曾簽署過類似的請辭信，但兩位教宗都在任內過世。