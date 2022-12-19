川普支持者神父 被梵蒂岡解除神職

反墮胎運動活動家及前總統川普(左)的強力支持者帕文神父(右)，上個月被梵蒂岡解除神職。圖為為帕文神父宣布支持川普。(取自Instagram)

路透報導，反墮胎運動活動家及前總統川普 的強力支持者帕文神父(Frank Pavone)，被指在社群媒體 上發布「褻瀆」貼文，以及不服從主教指示，上個月被梵蒂岡解除神職。

路透取得梵蒂岡駐華府大使寄給美國主教的信函，信件內容顯示帕文11月被解除神職，且不允許上訴。

信件指出帕文因「社群媒體上的褻瀆內容及持續違抗教區主教的合法指示」被革職。

2016年總統大選活動期間，帕文曾張貼一段被墮胎胎兒在聖壇上的影片，呼籲天主教徒不要投給民主黨 候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)。

天主教通訊社(Catholic News Agency)最先報導帕文被解職一事。

現年63歲的帕文是紐約人，在他的神職生涯中與許多上級主教的關係不睦，主教常認為帕文的行為過於政治化。

2020年總統大選川普敗給拜登時，帕文是質疑大選有效性的其中一名川普支持者。

在18日發布一段1時40分的影片中，帕文仍穿著神父的服飾，他表示自己「在教會被迫害數十年」，譏諷他的批評者是「世界上最愚蠢的人」。

他在2020年的一則推特貼文中說：「該死的失敗者拜登的支持者，以及他道德敗壞、仇恨美國、仇恨上帝的民主黨。」

帕文在18日的影片表示：「我使用該Ｘ的字眼回應推特上的某個人，因為這樣他們想要把我踢出教會。」

2020年總統競選期間，帕文指投給民主黨的天主教徒在告解時不應得到免罪而受到譴責。

帕文在影片中指責他的批評者「大談民主黨的話題」。

帕文表示自己尚未收到任何梵蒂岡的官方消息告知他被解職，並批評梵蒂岡在和神職人員談論前先向媒體透露消息，他聲稱：「我永遠不會離開神職崗位。」