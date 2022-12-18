我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／冠軍賽1秒都別眨眼 梅西6項紀錄封神預備

中專家警告：中國感染高峰期馬上到來 保護好老年人

川普干擾喬州大選調查將收尾 大陪審團可建議是否提控

編譯盧炯燊／綜合17日電
國會暴亂調查委員會在公聽會上播放一段錄音，是川普打電話給當時的喬治亞州州務卿拉芬斯伯格，談到喬州2020年大選結果。(路透)
國會暴亂調查委員會在公聽會上播放一段錄音，是川普打電話給當時的喬治亞州州務卿拉芬斯伯格，談到喬州2020年大選結果。(路透)

前總統川普及其政治盟友涉嫌於2020年總統大選中企圖推翻喬治亞州的點票結果，大陪審團今年8月對一干人等展開刑事調查；華爾街日報引述知情人士報導，調查已接近尾聲。

雖然由23人組成的大陪審團無權提出起訴，但會就他們的調查結果撰寫報告，可以建議檢察官是否提出指控；但該知情人士說，即使如此，起碼要延至明年。

領導這項調查的是民主黨籍的富頓郡(Fulton County)地區檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)，今年初她曾揚言要川普親自作證，但隨著川普多個重要盟友已經作證，一般預料她不會發傳票給川普。

喬治亞州大陪審團調查川普是否干預該州大選案已告一段落，將提出建議報告給富頓郡地區...
喬治亞州大陪審團調查川普是否干預該州大選案已告一段落，將提出建議報告給富頓郡地區檢察官法妮‧威利斯(圖)。(美聯社)

威利斯過去多次與川普盟友交手，包括川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、川普任內的國家安全顧問佛林(Michael Flynn)及白宮前幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)等都在法庭提出動議，以避免在大陪審團前作證，但都未成功。上月他們與南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)等，都一一在大陪審團前作證。

喬治亞州立大學法學院教授康寧漢(Clark D. Cunningham)認為，威利斯與川普核心圈子成員交手，說明她一直密切調查川普的種種行徑。他說，這些人的共同特點是，他們與川普所做的事有直接關係。

由大陪審團團員所撰寫的報告，會先交給富頓郡法官小組審閱，然後再交給威利斯；報告可以建議提出或不提出刑事指控，再由威利斯的辦公室決定。

喬治亞州長坎普的律師說明喬州2020年大選時的媒體報導。(美聯社)
喬治亞州長坎普的律師說明喬州2020年大選時的媒體報導。(美聯社)

威利斯的調查與特別檢察官史密斯(Jack Smith)領導的調查是分開的，後者是調查川普在海湖莊園收藏機密文件以及意圖扭轉在2020大選失利所做的一切；因此即使威利斯不提出起訴，川普還要面對史密斯的調查。

威利斯的調查，緣於川普在2021年1月2日打電話要共和黨籍的喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)找到足夠的選票，扭轉他在喬州的失利，不過拉芬斯伯格拒絕要求，最終拜登在喬州勝出。

川普 喬州 檢察官

上一則

推特停權記者惹議 馬斯克：刪除違規推文才解封

下一則

多數民眾看壞：明年經濟更糟 2/3受訪者認為美國經濟走錯方向

延伸閱讀

民主黨眾議員援引憲法第14修正案 提案禁川普再參選

民主黨眾議員援引憲法第14修正案 提案禁川普再參選
調查川普案 喬州州務卿收到傳票

調查川普案 喬州州務卿收到傳票
川普沒用了?民調指共和黨選民要他政策 2024換佛州王選

川普沒用了?民調指共和黨選民要他政策 2024換佛州王選
川普：當年拒用俄軍火商換前陸戰隊員魏倫

川普：當年拒用俄軍火商換前陸戰隊員魏倫

熱門新聞

為防範新冠疫情在冬季擴大，白宮宣布即日起再免費發放試劑供民眾在家檢測，並協助各州重啟路邊檢測站。（Getty Images)

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

2022-12-16 12:01
自2020年1月至2022年3月間，全美共發生2000多起針對郵差的襲擊或搶劫事件。圖為紐約市一郵差在送信。(美聯社)

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

2022-12-12 13:30
平台顯示李先生的餘額累積到79萬元。(李先生提供)

投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路

2022-12-12 22:18
甫公開亮相的美國最新型匿蹤轟炸機B-21。（路透）

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

2022-12-11 06:48
武漢華南海鮮市場2020年初爆發新冠疫情後隨即遭封鎖。(美聯社)

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

2022-12-16 12:38
重要信件不要使用藍色郵箱投遞。（記者許君達／攝影）

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

2022-12-12 06:05

超人氣

更多 >
蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍

蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍
哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認
布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？
2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心
世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅