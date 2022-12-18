川普干擾喬州大選調查將收尾 大陪審團可建議是否提控

國會暴亂調查委員會在公聽會上播放一段錄音，是川普打電話給當時的喬治亞州州務卿拉芬斯伯格，談到喬州2020年大選結果。(路透)

前總統川普 及其政治盟友涉嫌於2020年總統大選中企圖推翻喬治亞州的點票結果，大陪審團今年8月對一干人等展開刑事調查；華爾街日報引述知情人士報導，調查已接近尾聲。

雖然由23人組成的大陪審團無權提出起訴，但會就他們的調查結果撰寫報告，可以建議檢察官 是否提出指控；但該知情人士說，即使如此，起碼要延至明年。

領導這項調查的是民主黨籍的富頓郡(Fulton County)地區檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)，今年初她曾揚言要川普親自作證，但隨著川普多個重要盟友已經作證，一般預料她不會發傳票給川普。

喬治亞州大陪審團調查川普是否干預該州大選案已告一段落，將提出建議報告給富頓郡地區檢察官法妮‧威利斯(圖)。(美聯社)

威利斯過去多次與川普盟友交手，包括川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、川普任內的國家安全顧問佛林(Michael Flynn)及白宮前幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)等都在法庭提出動議，以避免在大陪審團前作證，但都未成功。上月他們與南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)等，都一一在大陪審團前作證。

喬治亞州立大學法學院教授康寧漢(Clark D. Cunningham)認為，威利斯與川普核心圈子成員交手，說明她一直密切調查川普的種種行徑。他說，這些人的共同特點是，他們與川普所做的事有直接關係。

由大陪審團團員所撰寫的報告，會先交給富頓郡法官小組審閱，然後再交給威利斯；報告可以建議提出或不提出刑事指控，再由威利斯的辦公室決定。

喬治亞州長坎普的律師說明喬州2020年大選時的媒體報導。(美聯社)

威利斯的調查與特別檢察官史密斯(Jack Smith)領導的調查是分開的，後者是調查川普在海湖莊園收藏機密文件以及意圖扭轉在2020大選失利所做的一切；因此即使威利斯不提出起訴，川普還要面對史密斯的調查。

威利斯的調查，緣於川普在2021年1月2日打電話要共和黨籍的喬州 州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)找到足夠的選票，扭轉他在喬州的失利，不過拉芬斯伯格拒絕要求，最終拜登在喬州勝出。