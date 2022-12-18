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WSJ：拜登雖未決定選連任 幕僚已先規畫選務政務並行

編譯徐薏茹／綜合17日電
拜登的幕僚已展開規畫，接下來要同時兼顧競選和白宮事務。(Getty Images)
拜登的幕僚已展開規畫，接下來要同時兼顧競選和白宮事務。(Getty Images)

華爾街日報(WSJ)17日報導，拜登總統的幕僚團隊已經展開規畫他可能參選的2024年總統連任競選活動，但拜登是否尋求連任並非最主要焦點，目前更著重在明年的競選活動如何與白宮事務一同運行。

拜登團隊已開始初步討論競選活動架構和重要角色人選，目前人員招募時間及總部地點尚未定案，知情人士透露，總部可能設在費城或德拉瓦州威明頓。

拜登近期訪問亞利桑納、密西根州等地時釋出他可能尋求連任的訊息，並宣揚他的政績。

上個月剛滿80歲的拜登曾表示有意再戰2024年大選，但尚未做最終決定，他將在假期期間與家人商量。

民主黨期中選舉出乎意料的表現有助於拜登鞏固黨內支持，壓制初選潛在挑戰者的討論聲音。白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)日前曾透露他預期拜登將再度參選。

拜登一直在低迷的支持率及選民對他是否應該再參選的質疑中掙扎，華爾街日報最新民調顯示，43%的登記選民支持拜登，54%不支持。

總統團隊認為，期中選舉表明拜登的政策，包括支持墮胎權、最近的能源、健保及稅務法案，以及主張民主受到威脅在選民之間受到歡迎。

拜登明確表示希望再度與前總統川普競爭，川普已經宣布角逐2024年大選，華爾街日報民調顯示拜登略占優勢，在假想的對決中，以45%領先川普的43%。

拜登是自羅斯福總統(Franklin Roosevelt)之後，首度有總統所屬的政黨成功在期中選舉保住所有參院席位，期中選舉結束以來，沒有其他民主黨人有公開動作，想挑戰初選；加州州長紐森(Gavin Newsom)、伊利諾州州長普立茲克( J.B. Pritzker)近幾個月尋求提升他們在全國的關注度，但均表示不會挑戰總統大位。

有線電視新聞網(CNN)近期的民調顯示，59%的民主黨及傾向民主黨的無黨派希望拜登之外的人選代表民主黨出戰2024年總統大選，在該群體中，51%表示若拜登是民主黨的提名人選絕對會投給他，另外28%表示可能會支持拜登。

拜登 民主黨 期中選舉

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