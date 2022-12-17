馬斯克「反肉搜」推特停權恐引發新聞業寒蟬效應

馬斯克日前關閉至少八名記者的推特帳號，引發干涉言論自由的眾怒，美歐都揚言要對他罰款制裁。（Getty Images）

有線電視新聞網(CNN)科技記者歐蘇利文 (Donie O'Sullivan)及紐時、華郵等多位平日報導推特 (Twitter)、和推特老闆馬斯克 (Elon Musk)消息的記者個人推特帳號，15日晚上遭推特停權；歐蘇利文警告，馬斯克此舉可能會對新聞業產生「寒蟬效應」。

「就我個人來說，紐約時報和華盛頓郵報的許多全國記者，我們都很OK，」歐蘇利文在CNN表示，「我有上(CNN主播)安德森庫珀(Anderson Cooper)的節目。我們自己有平台。就和川普被踢出去時一樣，我們可以在別地方發文。」「但我確實認為，很重要的是，這可能對世界各地自由記者和獨立記者產生潛在寒蟬效應，尤其是對那些報導馬斯克其他公司像是特斯拉和SpaceX的記者，可能令人不寒而慄。」

馬斯克辯護說，這些記者違反推特的反「肉搜(doxxing)」政策。「Doxxing」是指在未經當事人同意下，於網路發布他人個資，如電子郵件、電話號碼和地址等。

馬斯克指責這些記者在報導他與美國大學生史威尼(Jack Sweeney)的糾紛時對他進行人肉搜索。史威尼因為在推特創建機器人帳號@ElonJet，追蹤並分享馬斯克等名人私人飛機飛航動向，成為網路紅人；但該帳戶被停權，所有推文自14日起全部被刪除。

馬斯克15日晚上回應一則有關停權的推文時說：「整天批評我完全沒問題，但肉搜我的實時位置並危及我的家人，就不行了。」

然而，歐蘇利文指出，馬斯克的停權作法顯然與他自稱是「言論自由活動家」的說法，相互矛盾。歐蘇利文說：「正如我們14日看到噴射機追踪器被對待的那樣，馬斯克似乎只是在終結他不喜歡的帳號。」

根據這些記者最初從推特收到的通知訊息，他們會被永久「停權」；但馬斯克15日晚上曾發文公開詢問各推特用戶，「停權」應該持續多久才好。在一項修定過的民意調查中，馬斯克似乎將停權效期限制在一周之內。