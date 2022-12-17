推特封鎖8記者帳號 「干涉言論自由」美歐喊制裁馬斯克

馬斯克日前關閉至少八名記者的推特帳號，引發干涉言論自由的眾怒，美歐都揚言要對他罰款制裁。（路透）

推特 執行長馬斯克 15日無預警停用至少八名記者在該社媒平台的帳號後，16日引發美、歐兩地議員的憤怒及批評，揚言要對推特罰款並制裁；馬斯克在自己帳號向1億2100萬名追蹤者舉辦投票，詢問他該何時讓記者的帳號復權，截至東岸時間早晨8時30分，近六成票要求他「即刻」那麼做。

紐約時報16日報導，被馬斯克停用的記者帳號，包括紐約時報的馬克(Ryan Mac)、有線電視新聞網(CNN)的歐蘇利文(Donie O'Sullivan)及華盛頓郵報的哈爾維(Drew Harwell)；這些記者帳號被停用的共通點不得而知。

知名記者在推特上被禁言，挑起國會、規管單位對推特的怒火，可能還會延燒到馬斯克的其他公司，如特斯拉(Tesla)電動車及太空公司SpaceX ；SpaceX收取政府補貼及專案合約；馬斯克大力推動廣告商重回推特，因停用記者帳號，效果可能也會受損。

馬斯克的動作引發連串抗議，紐時、華郵等新聞組織都呼籲馬斯克解釋，他行動的基本道理是什麼。被禁記者的粉絲在推特上表示，此舉是露骨地懲罰人。

歐盟 議員也加入譴責；歐盟執委會副主席喬霍瓦(Vera Jourova)表示，馬斯克的動作觸犯歐盟的數位服務法(Digital Services Act)及媒體自由法(Media Freedom Act)，踩到紅線，很快就會遭到制裁。

歐盟數位服務法最近才通過，功能有如法規合集，規範各公司在歐盟該如何審核內容；法規明年生效，法條規定凡觸法者得罰金全球營收的6%。

民主黨聯邦眾議員特拉漢(Lori Trahan，麻州)等眾院電子通訊及網路委員會成員，也對推特的舉動表示失望。特拉漢在推特上發文說，本周她才由推特接獲保證，無意報復記者或獨立研究員，那些人批評過馬斯克及推特。

特拉漢寫道：「結果不到12小時，多位科技記者帳號就被停用。」

停用記者帳號之前一天，推特才停用20多個其他帳號，包括大學生史威尼 (Jack Sweeney)擁有的@elonjet，那個帳號追蹤馬斯克私人噴射機的動向；凡是撰文或轉推，說@elonjet被停用的記者，其推特帳號也被停用。

自稱絕對擁護言論自由的馬斯克本周推出一條新紅線，他宣稱一輛載有他小孩的汽車遭「發瘋追蹤狂」騷擾；該規則表示，任何推特用戶發布其他人的即時地點、其他個人資訊，帳號就被下架。