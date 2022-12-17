川普限量NFT卡開賣即秒殺 海撈445萬元

川普以個人形象發行電子交易卡NFT，支持者很捧場，一天就完售，共有445萬美元進帳。（Getty Images)

前總統川普 推出專屬數位交易卡，以每張99元的價格出售，結果上市後不到24小時就銷售一空，總銷售金額達445萬5000元。

銷售非同質化代幣(NFT)網站「闊海數據」(OpenSea Data)表示，截至16日上午，川普數位交易卡是該網站最熱門的商品，4萬5000張全部售罄，網站也不再提供購買的入口連結。

據了解，川普卡售出的收益並不會投入川普未來的競選活動中，而是透過合約協議交給川普本人。

川普以個人形象發行電子交易卡NFT，支持者很捧場，一天就完售，共有445萬美元進帳。（Getty Images)

川普在15日透過自創社群媒體Truth Social宣告他即將發布一項「重大聲明」，但未提供任何細節，外界原本揣測，可能與川普宣布角逐2024年總統大選的造勢活動有關。

沒想到，川普所謂的「重大聲明」與選舉造勢毫無關係，而是他宣告正式投入個人專屬的非同質化代幣(Donald J. Trump NFT)產品銷售。

川普的數位交易卡印著川普裝扮成太空人、超人或牛仔的合成照片，打造川普的英雄形象，功能類似棒球卡，而且購買者人人可以參加抽獎活動，有機會與川普共進晚餐、打高爾夫球或進行視訊通話。

噱頭十足的川普數位交易卡，一推出就吸引眾多川粉下單，也讓外界見識到川普這位前紐約地產大亨做生意的金頭腦。

川普以個人形象發行電子交易卡NFT，支持者很捧場，一天就完售，共有445萬美元進帳。（Getty Images)

川普先前大張旗鼓昭告世界的「重大聲明」，卻是為推出個人專屬交易卡的宣傳伎倆，拜登 總統隨後在推特上表示，自己也有一些「重大聲明」，列舉近期白宮 達成的一系列政績，藉機把川普這位前總統嘲諷一番。

不過拜登此舉卻讓川普時期白宮幕僚巴農(Stephen Bannon)相當不以為然，他在15日的廣播節目中，公開提議任何參與嘲諷川普的人都應該予以解雇。