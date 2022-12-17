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國會暴亂案 眾院將促司法部起訴川普3項罪名

編譯潘勛／綜合16日電
眾院國會暴亂特別調查委員會預計19日投票，決定是否以包括叛亂罪在內的三項罪名向司法部提出照會。（美聯社）
眾院國會暴亂特別調查委員會預計19日投票，決定是否以包括叛亂罪在內的三項罪名向司法部提出照會。（美聯社）

知情人士透露，眾院調查國會暴亂案小組擬在19日投票，決定是否對前總統川普祭出刑事照會(criminal referrals)，內容為叛亂、阻礙國會正式議程及詐騙美國人民，以便轉給檢方。

紐約時報16日報導，外界已預期小組委員會將向檢方建議，以阻礙國會認證2020年總統選舉、陰謀詐騙國家，來起訴川普；委員們已在聯邦法院上陳詞，表示相信川普犯下這兩項重罪，但增加叛亂罪名則是最新發展。

眾院2021年曾以教唆叛亂罪彈劾川普；調查委員會長久以來主張：川普是中心角色，因戀權不惜煽動叛國。

眾院特別調查委員會擬建議司法部以三項罪名起訴前總統川普，眾院明年進入新會期主導權...
眾院特別調查委員會擬建議司法部以三項罪名起訴前總統川普，眾院明年進入新會期主導權將轉到共和黨手中。（路透）

在調查委員會裡，民主黨聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin，馬里蘭州)及另位委員職司研究可能提出的刑事照會；瑞斯金在以叛亂罪彈劾川普一案，本就是主導人物。

委員會在調查報告中照會川普犯罪罪嫌，並不具法律分量，也無法向司法部施壓而採取行動，但可以釋出強力訊號，即國會委員會相信：川普犯下若干罪行。

委員會另準備考慮，是否向某些川普最高層同夥提出刑事、民事罪名的照會；委員會正準備公布厚厚的報告，細述它對試圖推翻2020年選舉一事，調查的所見所得。

據悉委員會19日會議另擬討論即將公布的報告，還有建議改變相關法條。

眾院特別調查委員會擬建議司法部以三項罪名起訴前總統川普，眾院明年進入新會期主導權...
眾院特別調查委員會擬建議司法部以三項罪名起訴前總統川普，眾院明年進入新會期主導權將轉到共和黨手中。（美聯社）

委員會主席、民主黨聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson，密西西比州)表示，考慮照會「五到六個」單位，包括司法部、眾院紀律委員會、聯邦選舉委員會及律師公會。

在川普一案，委員會提出正式調查所得，指前總統應因違法而被起訴，對立法權來說，是罕見的一步。

除了川普，委員會可能在考慮要不要對保守派律師伊斯特曼(John Eastman)提出照會；川普千方百計想推翻選舉敗北，伊斯特曼是行動的擘畫人；委員會在法院上便主張，伊斯特曼參與阻撓國會認證2020年總統選舉結果、詐騙美國民眾，已觸犯兩條聯邦法律。

阻撓國會的指控，指的是伊斯特曼等人構思而川普付諸行動，想打斷國會認證2020年選舉結果，2021年1月6日，川普支持者暴力衝入國會，國會議員及副總統不得不為了安全停止會議躲避，故會議中斷。

川普 眾院 詐騙

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