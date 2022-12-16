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哈佛大學首位非裔校長 蓋伊明年7月上任

編譯俞仲慈／綜合15日電
克勞蒂‧蓋伊將成為哈佛大學第30任校長，她也將是常春藤盟校首位非洲裔校長及第二位女性校長。(路透)
克勞蒂‧蓋伊將成為哈佛大學第30任校長，她也將是常春藤盟校首位非洲裔校長及第二位女性校長。(路透)

哈佛大學15日宣布克勞蒂‧蓋伊(Claudine Gay)將成為該校第30任校長，也是這所常春藤學府第一位非裔校長以及第二位女性校長。她預計明年7月1日上任。

克勞蒂‧蓋伊 現任藝術與科學學院院長

校長遴選委員會主席潘妮‧普利茲克(Penny Pritzker)透過聲明讚揚蓋伊「是一位傑出領導者，她致力於維持和提高哈佛的卓越學術成就，倡導高等教育和研究價值，擴大加強哈佛作為思想之源和造福人類的力量」。

現任校長勞倫斯‧巴科(Lawrence Bacow)，以需要更多時間陪伴家人為由，向校方提出辭呈。

來自海地移民後代的蓋伊，現年52歲，目前擔任哈佛大學藝術與科學學院院長(the Edgerley Family Dean of Harvard's Faculty of Arts and Sciences)，被認為是美國政治議題主要發聲者，探討一系列包括社會和經濟因素如何影響政治觀點和投票等的議題。

她也是哈佛大學美國不平等倡議組織(Harvard's Inequality in America Initiative)創始主席， 該組織倡導從全球角度研究兒童貧困與剝奪對教育機會的影響以及美國不平等各種議題。

對於這項新職務，她表示，「領導這個令人難以置信的機構邁向未來前景，感到無比謙卑」。

2001年布朗大學 女校長西蒙斯開先例

蓋伊是哈佛第一位非裔校長，但不是第一位女校長。2007年著名歷史學者珠兒‧福斯特(Drew Faust)出任哈佛第一位女校長，她在職11年後，於2018年卸任。蓋伊則將是繼2001年至2012年領導布朗大學(Brown University)的露絲‧西蒙斯(Ruth Simmons)之後，常春藤盟校第二位非裔女性校長，及目前唯一的非裔校長。

蓋伊上任後 藤校逾半數為女校長

蓋伊上任後，常春藤八校的女性校長人數將超過男性。目前只有哥倫比亞(Columbia)、普林斯頓(Princeton)以及耶魯(Yale)大學是由男性校長領導。

洛杉磯加州大學校長科爾(Eddie R. Cole)表示，蓋伊的任命之所以引起注意，部分原因是由非裔校長領導的大學相對較少，而鑑於哈佛大學在高等教育的巨大影響力，勢必引起其他大學關注。

非裔 哈佛大學 常春藤

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