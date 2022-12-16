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甘迺迪遇刺案 拜登下令公開1.3萬份機密文件

記者顏伶如／綜合報導
國家檔案館15日公布1萬3173份與前總統甘迺迪遇刺有關的解密檔案。圖為刺殺案發生前甘迺迪(中)與夫人賈奎琳(右)於1963年11月22日在德州達拉斯出席活動。(路透)
國家檔案館15日公布1萬3173份與前總統甘迺迪遇刺有關的解密檔案。圖為刺殺案發生前甘迺迪(中)與夫人賈奎琳(右)於1963年11月22日在德州達拉斯出席活動。(路透)

國家檔案館(National Archives)15日公布1萬3173份與前總統甘迺迪(John F. Kennedy)遇刺有關的解密檔案，為歷史學家與陰謀論研究者提供從未曝光的大量細節。

拜登總統日前發布行政命令，授權國家檔案館公布與甘迺迪遇刺相關的機密檔案，不過，還有數千筆文件仍未公布。拜登在聲明中表示：「在我的指示下，各個機關展開範圍廣泛的檢討，過濾了將近1萬6000份之前曾以加密形式公布的文件，檢討結果認為這些資料裡超過七成如今已可全面公開。」

聲明中說：「這次重要的檔案公布反映了我們政府對透明化的承諾，將讓美國社會大眾知道更多整起事件的內幕，並能了解政府對於美國歷史上這起悲劇的調查為何。」

中央情報局(CIA)發言人說，大約95%檔案是全面公布；中情局表示，有關中情局檔案的部分，僅有小部分迄今只能公布加密版，因為內容涉及情報來源以及最遲發生於1990年代之間情報搜集方式，這些資料最初是提供給甘迺迪審查委員會(JFK Review Board)，如果全面公布資料將對情報運作造成機密曝光的傷害。

拜登政府已於2021年公布1500份資料。

某些陰謀論倡議者認為，甘迺迪並非落網兇手歐斯華(Lee Harvey Oswald)所殺、歐斯華也不是單獨行動。國家檔案館檔案曝光並不會讓陰謀論者找到可以讓歷史翻盤的證據。

Politico新聞網站報導，官員指出，最新公布的訊息將讓歷史學者得以填補某些事實空缺，也能從中看出為何政府一直不願對社會大眾全面公開資料的原因。

15日公布檔案當中，重點包括高達80章的歐斯華「個人檔案」。中情局表示，歐斯華個人檔案是在1960年建立，可以情報機關在甘迺迪遇刺之前，早就查覺到歐斯華為可疑人物。

1992年「甘迺迪總統遇刺紀錄搜集法」(President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act)規定檔案應在25年內公布，即2017年之前，但法案內容同時賦予總統讓檔案持續保密的決定權。

拜登 華為 中央情報局

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