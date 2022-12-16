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致詞嘲諷「亞洲語言」 普渡西北大學校長道歉

編譯孫梁／綜合15日電
普渡西北大學校長基恩(講話者)14日為他在學校冬季畢業典禮上的一段模仿亞洲語言的發言而道歉，這段話被認為具有種族主義色彩。(截屏自NBC電視畫面)
普渡西北大學校長基恩(講話者)14日為他在學校冬季畢業典禮上的一段模仿亞洲語言的發言而道歉，這段話被認為具有種族主義色彩。(截屏自NBC電視畫面)

印第安納州的普渡西北大學(Purdue University Northwest)校長基恩(Thomas Keon)14日為他的一段模仿亞洲語言的發言而道歉，他在學校冬季畢業典禮上說的一段話被認為具有種族主義色彩。

西北普大畢業典禮先是一位電台名嘴發言，說他在家以及播報時常會使用一種自創語言。隨後基恩上台發言時表示「我也有自創語言」，接著講了一段誰也聽不懂的話，並笑著解釋說「這就是名嘴自創語言的亞洲版」。

基恩的言論被認為是明顯嘲諷亞洲語言，他在道歉聲明中說：「我12月10日在畢業典禮上說了冒犯的話，對另一位演講人的話不加思索就即興回應，結果造成困惑、痛苦和憤怒，我為此而真誠道歉。」

普渡西北大學是一所地區性公立大學，創立於2016年，由原先的普渡大學哈蒙德校區與威斯維爾校區合併而成。基恩當年年曾因學校的多元化和包容性而榮獲回饋獎，學校被美國新聞與世界報導雜誌評為中西北地區校園種族多元化的前20名。

基恩聲明說他無意傷害他人，表示將與學生會成員討論和提出新的多元化倡議，以求更了解和解決亞太裔學生關注的問題。他說：「我將汲取教訓並保證學校和我將採取措施，防止未來再發生此類錯誤。」

基恩的這段話在網上瘋傳，明尼蘇達大學教授、該校亞裔研究計畫主任理查·李(Richard M. Lee)從一個學生的臉書上看到這段話，也將影片貼到社群媒體。他認為，基恩的話不僅只是種族主義，而且還是典型的濫權，「身為大學校長在畢業典禮上對學生及其家人以及教職員說這樣的話，是打臉許多學生。」

李教授說，基恩將自己講的話稱為亞洲語言，表明亞裔在他的眼中都完全一樣；李教授表示，基恩的行為顯示亞裔人士和學生經常面臨的嚴峻問題：儘管亞裔被學術界描述為模範族裔，但同時也是被嘲諷的對象。

亞裔 種族主義 西北大學

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