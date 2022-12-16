貝佐斯前妻史考特3年已捐140億 公開徵集捐款對象

億萬富翁女慈善家麥肯錫．史考特。(美聯社)

億萬富翁女慈善家麥肯錫‧史考特(MacKenzie Scott)在剛啟用的慈善網站Yield Giving上宣布，2019年以來，她已捐款140多億元給約1600家非營利組織。她並宣布將推出「公開徵集流程」(open-call process)，所有想要向她尋求捐款的非營利組織可藉此提供訊息、以供評估。

目前，史考特和團隊行善前都會先秘密聯繫所鎖定的組織，收到該組織的數據後再提供捐款。

史考特已簽署捐贈誓言，承諾捐出一半以上財富，這些財富主要是與亞馬遜 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)離婚後獲得。據富比士(Forbes)估計，史考特目前淨資產270億元，她未接受任何採訪談論捐款，而是在Medium以及新網站Yield Giving上撰文解釋捐款的理由和評估依據等。

斯科特在網站上寫道，她和團隊分析每一組織「持續積極的影響潛力」，依據財務、歷史、成果以及是否有可代表所服務族群的資深領導人等因素加以評估。

史考特說，她計畫啟動的「公開徵集流程」將公佈資格和選擇標準，也會為評估申請小組公開命名。

全國城市聯盟(National Urban League)11月宣布，史科特已捐贈超過1億元資金給25個促進公民權利和社會正義的機構。