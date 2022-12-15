康州小學槍案警醒各州 十年來通過525項控槍法案

拜登政府推動控槍雖有成效，但對於管控強大殺傷力的長槍及大容量彈匣，則尚待努力。（美聯社）

2012年康乃狄克州珊迪虎克小學(Sandy Hook Elementary School)校園大規模槍擊 案造成26名師生喪命十年後，限槍運動有所進展，各州總共通過525項槍枝法案。

國家廣播公司(NBC)報導，聯邦國會今年6月通過30年來第一項聯邦槍枝安全法案，加強背景查核並授予「紅旗」條款，允許家人或警察阻止潛在危險人物取得槍枝。

亞利桑納州前聯邦眾議員蓋比‧吉佛茲(Gabby Giffords)2011年曾躲過槍擊案，她領導成立的「吉福茲預防槍枝暴力法律中心」(Giffords Law Center to Prevent Gun Violence)發布報告指出，珊迪虎克小學慘案以來，各州共通過525項「重大槍枝安全法規」，且「幾乎每一個州在該慘案後至少通過一項重大槍枝安全法規」。

吉福茲報告歸納出21州通過社區暴力干涉法規，37州採取家暴防範條款，20州遵循「紅旗」保護措施，29州祭出嚴格的背景查核，另有18州核准更難讓青年、青少年和幼童擁槍的法律。

報告比較各州控槍法案與槍枝死亡人數的關聯，結果發現自2012年到2020年，槍枝暴力死亡人數在限槍最鬆散的五州增加46%，但在限槍最嚴格的五州僅增7%。

康州民主黨 籍參議員墨菲(Chris Murphy)自珊迪虎克小學槍擊案奪走20條年幼學童性命後，便積極倡議更嚴格的槍枝管控措施。他說：「十年前，我們著手建立終將比槍枝遊說團體更強大的反對槍枝暴力運動，如今我們做到了。真希望沒有花費十年光陰，但我們現在是這項議題更強大的一方。」

限槍法案通過，反映槍枝暴力增加而改變的政治格局。

選民重新分配把支持擁槍的鄉村選民推向共和黨，受過良好教育的郊區居民成為新的搖擺選民，後者更可能支持嚴格限槍，且對看法一致的民主黨至關重要；支持限槍的選民2020年投給拜登總統，今年期中選舉 則有11%選民將限槍政策列為首要之務。