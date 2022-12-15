康州小學槍案十年了…小鎮守夜追悼 拜登再籲限槍

拜登總統在康州屠殺案十周年紀念會上擁抱倖存者海加蒂（右），並誓言繼續推動控槍。（路透）

14日是康州珊迪虎克小學槍擊慘案十周年紀念日，不少家屬到紀念館追悼死去的親人。（Getty Images）

美國史上最嚴重校園槍擊 案、康乃狄克州新城(Newtown)珊迪虎克小學(Sandy Hook Elementary School)槍擊案14日屆滿十周年，小鎮居民以守夜及在新紀念館和教堂安靜反思，紀念當年慘死槍下的20名一年級幼童和六名老師；拜登 總統也藉機再次呼籲立法禁止在珊迪虎克槍擊案中被用來殺人的突擊步槍及大容量彈匣。

「夠了！」拜登聲明表示，「我們應該為處理這個問題花太長時間感到內疚。我們有道德義務通過和執行防止此類事件再次發生的法律。我們虧欠那些勇敢的年輕倖存者及十年前失去部分靈魂的家庭，我們要將他們的痛苦化為目標。」

罹難學童戴倫的母親妮可．哈克莉出示兒子生前照片，她在兒子過世後成立一個基金會紀念兒子和死難者。（美聯社）

2012年12月14日，當時年僅20歲的槍手蘭薩(Adam Lanza)持母親的AR-15步槍闖進校園，開槍射死26人後自殺身亡；蘭薩到珊迪胡克小學行凶前，在新城家中先射殺了母親。

槍擊案發後，時任總統歐巴馬 指派當時的副總統拜登主導通過限槍法律，但國會直到今年6月才在兩黨合作下，通過30年來首次聯邦重大槍枝改革法案；法案通過的時間點，是在德州烏瓦德羅布小學(Robb Elementary School)槍擊案造成19名小學生和兩名教師喪生，以及紐約州水牛城超市發生10人身亡槍擊案的數周後；法案針對的是沒有序號的所謂「幽靈槍」。

歐巴馬14日聲明指出，他曾說過珊迪虎克小學槍擊案那天，是他「總統任期內最黑暗的一天」，但最近他感覺到「潮流趨向正慢慢穩步轉變；真正的改變是可能的。這種感覺有很大部分是因為珊迪虎克小學的那些家庭」。

對康州新鎮許多居民來說，十周年紀念代表的是再度成為鎂光燈焦點，但它當然也是緬懷逝者的時刻；11月，毗鄰珊迪虎克小學的槍擊案紀念館首度向公眾開放；14日，有些居民出現在紀念館悼念。

比塞特(Skeff Bisset)是其中一名訪客，他家當年有兩個孩子就讀珊迪虎克小學但倖免於難。談到新鎮再次受人矚目，他說：「沒人想這樣成名。我在這裡的唯一原因，是因為26人喪生。我們很幸運，我們的孩子繼續茁壯成長。」

最近法院甫裁決，陰謀論倡議者瓊斯(Alex Jones)和他創辦的極右派陰謀論網站「資訊戰爭」(Infowars)母公司，因散布有關珊迪虎克小學槍擊案是假新聞的謊言，需賠償原告珊迪虎克小學罹難者家屬15億元。多年來，瓊斯一直聲稱該槍擊案是一場騙局，加劇了社區的悲痛。

針對國會今年通過限槍法案，部分居民表示，該法案包含改革幅度甚微，預計不會扭轉美國年年都是大規模槍擊案數量最多國家的趨勢，但它仍是一項重要進步。