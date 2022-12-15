5歲女兒遭槍擊身亡 康州媽實現寶貝生前夢想：讓悲劇透出善的光輝

凱瑟琳．哈伯德(左)和母親珍妮．哈伯德(右)。(取自凱瑟琳哈伯德動物保護區網站)

11年前，康州新城(Newtown)熱愛動物的五歲小女孩凱瑟琳·哈伯德 (Catherine Violet Hubbard)，小小年紀即已決定長大要當動物保護區保育員，她甚至和哥哥一起為這份工作製作了名片；但2012年的12月14日，凱瑟琳不幸成為珊迪虎克小學槍擊 案其中一名槍下冤魂。10年來，她的母親珍妮‧哈伯德(Jenny Hubbard)把實現小女兒的願望當作自己的使命；在槍擊案十周年紀念日這一天，「凱瑟琳哈伯德動物保護區」終於破土動工。

哈伯德告訴華盛頓郵報，「自悲劇發生以來，我做出了有意識的選擇，不再把焦點放在重溫珊迪虎克發生的事情上。這當然是嚴肅的一天；我永遠會記住在這一天失去了凱瑟琳，但也是個期盼她沒有白白死去的時刻。」

凱瑟琳哈伯德動物保護區(Catherine Violet Hubbard Animal Sanctuary)是個旨在促進人與動物間聯繫的非營利組織；保護區將提供獸醫護理、教育遊客，並作為蜂鳥、蜜蜂和其他傳粉動物的遷徙空間。整個破土動工儀式是以一種「重獲新生」的方式，將悲傷和心痛，化為歡欣的懷念和希望。

哈伯德回憶道，凱瑟琳自2006年出生以來，就對動物有著強烈熱情，平日在自家院子裡，凱瑟琳幾乎就像迪士尼電影 裡的公主那樣，會對動物耳語，告訴這些動物朋友她很好，希望牠們成群結隊地來看她。凱瑟琳五歲時，還曾在母親不知情下，和哥哥在合法網站訂製了250張名片，企業名稱是「凱瑟琳的動物收容所」(Catherine's Animal Shelter)，頭銜是：「保育員」(Care Taker)。

過去十年來，哈伯德將時間投入到促進人與動物關係及協助老年人飼養寵物的項目上，她同時和非營利組織「新城動物中心」的一群女性共同構思出成立「凱瑟琳哈伯德動物保護區」的願景。

2014年，凱瑟琳哈伯德基金會開始運作，康州授予基金會34英畝土地；之後八年，這塊地被用來舉辦過一系列節目和活動，包括每年6月8日凱瑟琳生日那天舉行的「蝴蝶派對」。哈伯德表示，去年有超過1萬人參加了慶祝活動；基金會成立以來，已為超過1157隻寵物找到了家；並與康州29個地方政府合作，為有需要的動物提供超過70萬7000份餐食。

現在，凱瑟琳哈伯德動物保護區正式動工，園區設施預訂明年12月完工。

「我知道凱瑟琳會從天上俯看我們，而且會非常興奮，」哈伯德說：「因為我們選擇看到人性最好的一面。未來也許不是我們想要的樣子，但我可以向你保證，每一場悲劇都能透出善的光輝。」