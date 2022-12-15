你收到教育部更正郵件了嗎？900萬人「減免學貸」空歡喜

教育部的最新郵件說，如果教育部在法院勝訴，將審議更多借貸人的免學貸申請。（美聯社）

約900萬人上個月在感恩節前收到教育部 的電子郵件，告訴他們減免學貸的申請已獲批准，儘管教育部認定部分人符合減免學貸資格，但實際上迄今沒有任何一人獲得減免，因為聯邦法院封殺了拜登 政府的學貸減免計畫；教育部已於13日開始陸續發送更正通知給受影響的人，可能讓收信者空歡喜一場。

教育部的錯誤郵件是在11月22和23日兩天寄出，更正郵件則在12月13日寄出，向這900萬人表示確認收到他們的申請，但尚未決定是批准還是拒絕。新郵件說：「由於郵件外包商的操作失誤，你收到教育部的郵件，主題是你申請的學貸債務減免計畫已獲批准。但這個主題不正確。」

教育部表示，與學貸借債人保持明確無誤的溝通很重要，教育部將與郵件承包商埃森哲(Accenture)聯邦服務公司密切合作。埃森哲公司表示，人為錯誤導致發出的郵件使用了錯誤的主題。

除非聯邦最高法院同意拜登政府繼續推動減免學貸計畫，否則申請人的學貸不可能減免，高院 大法官定明年2月聽取控辯雙方的口頭辯論，6月才能做出裁決。如果高院裁定減免學貸計畫合法，借貸人可最多免掉1萬元學貸，領取裴爾贈款(Pell grant)的人可最多免除2萬元。

教育部的最新郵件說，如果教育部在法院勝訴，將審議更多借貸人的免學貸申請。

減免學貸計畫11月被聯邦地區法院勒令暫停執行前，教育部共收到2600萬份減免申請，其中1600萬份已確定獲得批准，但因司法訴訟正在進行中而不能進行下一步。

最高法院將聽審六個共和黨主政州的申訴，指控拜登政府無權大規模地取消聯邦學貸。兩個不符合全面減免學貸的人也提出司法挑戰，稱他們被剝奪了對教育部長設立減免學貸計畫進行評論的權利。

拜登政府認為針對減免學貸計畫的司法訴訟沒有根據，司法部律師表示，國會授予教育部長廣泛的權力，可減免學貸借債人的負擔，以免受到疫情等重大緊急危機的影響。