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大學文憑還值錢嗎？私校砍62%學費 跟公校搶學生

記者張聲肇／綜合報導
面對招生減少，越來越多私立大學調降學費吸引學生。（Getty Images）
面對招生減少，越來越多私立大學調降學費吸引學生。（Getty Images）

新罕布夏州私立科比沙耶學院(Colby-Sawyer College)宣布2023-24學年的學費將從4萬6000元驟降到1萬7500元，降幅遠超過前兩年的10%；因為現實很殘酷：新冠疫情打亂入學，公立大專院校也在搶學生；「大學文憑值多少？」更是家長學生教育界都在反思的問題。

科比沙耶校長蘇珊‧史度卜納(Susan D. Stuebner)說，學費減少62%，所有學生一體適用，「不是在玩把戲」；她說，「高等教育要付出高代價，高折扣一定讓很多家庭感到困惑。」

紐約時報報導，私立學校的壓力比公立學校更大，尤其是名氣沒那麼大的私立學校，學費卻訂得和名校一樣。由於新生人數日減，大家都在搶，同時，大學文憑值不值得高學費、是否值得背負學貸，越來越被質疑。

沙麗美和易普索(Sallie Mae and Ipsos)民調公司最新調查發現，大約三分之一學生及家長認為大學教育的費用和價值不成比例，學費太高；81%的家庭為子女挑選學校時，學費高到相當程度就自動刪除，根本不會去試著申請。

抗拒高學費恰是20年前趨勢的逆轉；20年前，家長和學生都認為高價代表高品質，大學猛漲學費，反而刺激更多學子申請，時稱名酒效應(Chivas Regal effect)。很多家庭也喜歡子女拿獎學金，享受「優等生」的好名聲，於是大學學費年年漲，學校也以各種名目的獎助學金或折扣來吸引付不起全額學費的好學生或運動員。

教育顧問拉波夫斯基(Lucie Lapovsky)說，調降學費的最大原因還是現行的學費標準無法招到足夠的學生。

學費調降的學校有哪些，很難具體列出，再高明的消費者都難以分辨，這到底是行銷策略還是真的降價；因為實際上兩種成分都有。去年，紐約州的霍頓大學(Houghton University)宣布調降學費時，宣稱自己是全國「價格最優的基督教學府」；新澤西州的費爾雷狄金森大學(Fairleigh Dickinson University)去年也把學費調降25%。

教育 新澤西州 新罕布夏州

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