我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

簽署同性婚姻法 拜登：仇恨的解藥是愛

編譯俞仲慈／綜合13日電
拜登總統(坐者)13日下午簽署國會上周通過的同性婚姻法，他表示，「這項法律及其所捍衛的愛，打擊一切形式的仇恨」。(歐新社)
拜登總統(坐者)13日下午簽署國會上周通過的同性婚姻法，他表示，「這項法律及其所捍衛的愛，打擊一切形式的仇恨」。(歐新社)

國會上周通過的同性婚姻法，13日下午由拜登總統正式簽署生效；拜登表示，「這項法律及其所捍衛的愛，打擊一切形式的仇恨。」 

白宮南草坪的簽署儀式現場還播放拜登十年前接受電視訪問的錄影，時任副總統的他公開支持同性婚姻，引發政壇騷動。三天後，當時的總統歐巴馬本人也公開表態支持同性婚姻。

多位國會議員也出席簽署儀式，其中參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)佩戴紫色領帶，以表示對女兒同性婚姻的祝福。他說：「感謝數百萬人花費數年時間推動變革，感謝我的同事們努力努力，我的孫子將生活在一個尊重他們母親婚姻的世界中。」眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)也感謝同婚運動支持者說：「以你們的不厭其煩、堅持到底與愛國精神為立法增添動力。」

儘管同性婚姻立法令人興奮，但各州針對性別問題的保守政策也在全國不斷擴散，拜登強調，「各州針對變性兒童制定的冷酷無情、憤世嫉俗法律，恐嚇家庭並將為兒童提供所需護理的醫生定罪。」他說，「種族主義、反猶太主義、恐同症、變性者恐懼症，都是相互關聯」、「但仇恨的解藥是愛」。 

拜登簽署的「尊重婚姻法案」(The Respect for Marriage Act)推翻了1996年「捍衛婚姻法案」中有關婚姻為一男一女結合的定義，並且要求各州承認在其他州履行的同性和跨族裔婚姻，但該法案並不阻止各州自行通過法律禁止同性婚姻，即使日後最高法院推翻2015年承認同性婚姻合法化的判決，禁止同性婚姻的州，仍必須承認在他州結婚的同性伴侶已婚身分。

拜登總統13日下午簽署國會上周通過的同性婚姻法。圖為一對同性伴侶在白宮外慶祝。(...
拜登總統13日下午簽署國會上周通過的同性婚姻法。圖為一對同性伴侶在白宮外慶祝。(美聯社)

拜登 眾院 白宮

上一則

重大突破… 能源部：核融合反應 首獲能量淨增

下一則

FTX破產「骨牌效應」虛擬貨幣恐雪崩

延伸閱讀

新里程碑 拜登簽同婚法：仇恨解藥是愛

新里程碑 拜登簽同婚法：仇恨解藥是愛
談國會暴亂 格林：若由她和巴農策畫會成功

談國會暴亂 格林：若由她和巴農策畫會成功
紀錄片「裴洛西在眾院」上映 記錄30年從政歷程

紀錄片「裴洛西在眾院」上映 記錄30年從政歷程
拜登重申挺烏 普亭打破慣例不開年終記者會

拜登重申挺烏 普亭打破慣例不開年終記者會

熱門新聞

自2020年1月至2022年3月間，全美共發生2000多起針對郵差的襲擊或搶劫事件。圖為紐約市一郵差在送信。(美聯社)

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

2022-12-12 13:30
中國國家主席習近平抵達沙烏地阿拉伯，多名沙國王室成員在機場迎接。（新華社）

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

2022-12-07 21:50
平台顯示李先生的餘額累積到79萬元。(李先生提供)

投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路

2022-12-12 22:18
美俄在阿布達比機場進行換囚，兩隊人馬陪同WNBA球星格林納和軍火商「死亡商人」布特，彼此走向對方，然後分道揚鑣。(擷自推特)

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

2022-12-08 15:40
甫公開亮相的美國最新型匿蹤轟炸機B-21。（路透）

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

2022-12-11 06:48
美國前總統川普旗下集團的2家公司被判有協助前財務長魏索柏格等高階主管在過去10多年來逃避個人所得稅，包括曼哈頓公寓和豪華汽車等資產。（路透）

川普集團被判「稅務詐欺」罪成 首次因刑事犯罪被定罪

2022-12-06 20:20

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘